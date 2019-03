Výbuch Arsenalu. Červená i vlastenec. Fanoušci si podali pomalého mladíka | iSport.cz

Vstoupili do zápasu výborně. Už ve 4. minutě nachytal Alex Iwobi českého gólmana v brance Rennes Tomáše Koubka a svým obstřelem poslal Arsenal do vedení. Zlom ale přišel v závěru prvního poločasu. Sokratis ve 42. minutě stáhl unikajícího Ismailu Sarra a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Domácí navíc hned z následujícího trestného kopu vyrovnali. Střelu Benjamina Bourigeauda sice obrana nejprve zablokovala, ale míč se k francouzskému záložníkovi odrazil zpět a on jej poslal do šibenice Čechovy branky. „Byl to zlomový bod. Hrát pak v deseti celý druhý poločas bylo trochu složité,“ uvedl po zápase český gólman.

Pořádný kopec smůly si Arsenal vybral v 65. minutě. Domácí Mehdi Zeffane vyslal centr do vápna a Nacho Monreal nasměroval nechytatelně míč do vlastní branky. Ani to ale nebylo směrem k trápení londýnského klubu vše. Inkasoval totiž ještě jednou.

Třetí gól Rennes přidal v závěru duelu Ismaila Sarr a vytvořil tak francouzskému klubu do odvety ještě lepší výchozí pozici. Důležitá trefa šla na vrub Mattea Guendouziho, který se nestihl včas vrátit do míst, odkud zakončoval Sarr. A právě za to schytal pořádnou dávku kritiky. Vedle něj se totiž z poloviny hřiště vracel také Aaron Ramsey, a ačkoliv to měl k onomu místu o několik metrů dál, byl v obraně mnohem rychleji než právě 19letý Francouz. Gólovému zakončení ale zabránit nestihl.

Just look at the difference between Ramsey and Guendouzi running back for that third goal. #RENARS #AFC pic.twitter.com/A4SaiFn9tu — Gunners.com (@Gunnersc0m) March 7, 2019

„Je obrovsky přeceňovaný. Nedosahuje ale úrovně, aby za nás mohl hrát. Hodit ho rovnýma nohama do vody byl hloupý nápad. Měli ho poslat nejprve na hostování, aby si zvykl na anglický fotbal,“ reagoval jeden z fanoušků Arsenalu.

„Dělá to v každém utkání. Nebylo to poprvé. Je to nejvíce nadhodnocený 19letý hráč na světě. Nenabízí nic směrem dopředu, ale miluje, když se zapojí do hry, ztratí míč a pak se neobtěžuje vrátit se do obrany. Běhá jako bezhlavé kuře a nic navíc neudělá,“ přidal se další.

Jiní se ho ale zastali. „Je mladý, ponaučí se. Bude lepší. Pozitiva u něj převyšují,“ zněla jedna z reakcí na zaváhání Guendouziho.

Nic to nemění na tom, že Arsenal čeká ještě těžší úkol, než v předchozím kole Evropské ligy, kdy doma otáčel prohru 0:1 z Borisova. Tentokrát musí vyhrát minimálně o dva góly, tedy v případě, že žádný neinkasuje. Pokud ano, musí být po závěrečném hvizdu jeho náskok tříbrankový, za stavu 3:1 by se prodlužovalo.

„Po prvních 90 minutách je pro nás výsledek těžký. Ale doma můžeme zvládnout obrat. Věřím našim hráčům. Určitě nám pomůžou i fanoušci,“ uvedl kouč Arsenalu Unai Emery.