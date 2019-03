Slavia: Los Evropské ligy ONLINE. Na koho narazí ve čtvrtfinále? | iSport.cz

Los proběhne v pátek ve 13 hodin ve švýcarském Nyonu. Slavia může dostat kohokoliv ze zbývajících sedmi soupeřů. Vybírat se už nedá, ve hře jsou samé slavné kluby. Do čtvrtfinále se kromě Slavie probojovali Chelsea, Arsenal, Valencia, Villarreal, Benfica Lisabon, Neapol a Frankfurt.

„Je nás tam osm, bez nás sedm a jsou tam dva Angličani, takže jestli to ani tentokrát nevyjde, tak už nevím, co se musí stát,“ usmíval se trenér Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro Českou televizi krátce po senzačním postupu. „To bychom pak museli asi postoupit do dalšího kola,“ dodal směrem k anglickým soupeřům.

Nejen pro Trpišovského jsou anglické týmy snem. „Náš sen je Anglie. Chtěli bychom Slavii dostat na britské ostrovy, dostat sem velké hráče a zahrát si velký zápas. Za mě je úplně jedno, jestli to bude Chelsea, nebo Arsenal. Lidi jsou tady o půlnoci a zaslouží si to,“ chválil trenér Slavie úžasné publikum v Edenu.

Možní soupeři Slavie ve čtvrtfinále EL: Chelsea Arsenal Valencia Villarreal Benfica Lisabon Neapol Eintracht Frankfurt

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15. Ngadeu, 46. T. Souček, 102. Van Buren, 119. Traoré Hosté: 44. Ben Yedder, 54. Munir, 98. F. Vázquez Sestavy Domácí: O. Kolář – Kúdela, Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Král (106. Frydrych) – Masopust (90+2. Zmrhal), Traoré, Stoch (92. Van Buren) – Milan Škoda (78. Olayinka). Hosté: Vaclík – Carriço, Kjaer, Sergi Gómez – Navas, Sarabia (80. André Silva), Mesa (74. Gonalons), Banega, Promes – Ben Yedder (104. Rog), Munir (90. F. Vázquez). Náhradníci Domácí: Kovář, Zmrhal, Olayinka, Hušbauer, Baluta, Van Buren, Frydrych Hosté: Soriano, Silva, Wöber, Gonalons, Rog, Vázquez, Mercado Karty Domácí: O. Kolář, Král, Olayinka, T. Souček Rozhodčí Kulbakov – Žuk, Masljanko (všichni Bělorusko) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice