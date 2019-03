Tajný plán vyšel. Jak Trpišovský a spol. nachytali při rohu Sevillu | iSport.cz

Neponechat nic náhodě, tímhle heslem se Trpišovský a spol. řídili ještě dopoledne před utkáním. Se zaměřením právě na standardní situace. Těm se věnoval asistent Jaroslav Köstl. „Nechci prozrazovat všechno, ale zpracovávali jsme to v grafice, zrovna tenhle roh pouštěl v animaci,“ vyprávěl Trpišovský dlouho po půlnoci, když se vymanil z euforie a bezprostředních oslav postupu.

Prvním bodem scénáře je roh v podání záložníka Miroslava Stocha.

Stoch poslal míč před branku Sevilly • Foto Repro ČT Sport

Tam všechno začíná, od slovenského šikuly poputuje míč do šestnáctky Sevilly a pak… „Počítali jsme s bloky pro Součka a Škodu, kteří měli zakončovat,“ vysvětloval Trpišovský. Před bránu Tomáše Vaclíka se tak ve 14. minutě naskládali čtyři slávisté, kteří „zafixovali“ pět hráčů španělského soupeře: Ondřej Kúdela, Michael Ngadeu, Simon Deli a Alex Král. Tomáš Souček a Milan Škoda číhali na kraji šestnáctky, kde je soupeř nečekal.

Obránce Daniel Carrico k nim na poslední chvílí rázným gestem poslal dva spoluhráče. Oba čeští dlouháni se od nich museli odpoutat a to se jim vcelku snadno povedlo. Opačným směrem vybíhal Lukáš Masopust, jenž tvořil dvojici s Pablem Sarabiou, a jemně se zapojil do Součkova souboje.

Pro míč si doběhl Milan Škoda, který nedal nejmenší šanci hvězdnému Argentinci Éveru Banegovi • Foto Repro ČT sport

Pro míč si doběhl Škoda, který nedal nejmenší šanci hvězdnému Argentinci Éveru Banegovi, úplně sám se pověsil do vzduchu, ale tváří v tvář Vaclíkovi nestřílel – balon sklepl před bránu přesně do míst, kde stál kamerunský obr Ngadeu a nekompromisně zavěsil. Byl to jeho první gól v tomto ročníku Evropské ligy. „Míč se vrátil a on to zavíral,“ popsal finále Trpišovský.

Gólové finále! Kamerunský obr Michael Ngadeu a nekompromisně zavěsil • Foto Repro ČT sport

Nákres připravené akce pak na sociální síti Twitter představil člen slávistického představenstva Tomáš Syrovátka s dovětkem: „Že bych v kabině našel první gól?“

Jak Slavia nachytala španělského obra • Foto Twitter.com

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>

Bušili jsme do nich, fyzicky jsme byli lepší, říká Kolář po skalpu Sevilly 720p 360p REKLAMA