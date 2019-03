Stoch o losu pro Slavii: Chelsea? Fantazie. Jako soupeř z Ligy mistrů | iSport.cz

Co říkáte na to, že se ve čtvrtfinále Evropské ligy utkáte s Chelsea?

„Fantazie. Pro mě osobně to tak určitě je. Konečně mi vyšel tip na soupeře. Jsem rád, že je to Chelsea. Sice to bude extrémně náročné. Je to top tým. Je to, jako bychom dostali soupeře v Lize mistrů.“

Sám jste Chelsea poznal, působil jste tam. Co o ní můžete říct?

„Chelsea fandím odmalička, sleduji její výsledky. Bude to strašně těžké, ale myslím, že je to velmi dobrý soupeř. Bude se na co dívat.“

Jak vidíte šance na postup?

„Procenta určitě nejsou na naší straně, ale na straně Chelsea. Ale stejné to bylo, když jsme dostali Sevillu. Může se to postupně obrátit. Věřím, že jim to zkomplikujeme. Člověk nikdy neví. Doufám, že štěstí bude stát na naší straně, pak s nimi můžeme uhrát dobrý výsledek.“

Koho byste vypíchl z kádru Chelsea?

„Stačí říct Hazard, to je neskutečný hráč. Pak je tam Willian, přišel Higuaín. Na každém postu mají hráče světových kvalit.“

Proběhly po postupu nějaké oslavy?

„Nějaké byly, ale není možné to nějak přehánět. Už v neděli hrajeme další zápas v Příbrami, v lize musíme vyhrávat. Musíme si udržovat náskok, který máme. Liga je pro nás velmi důležitá.“

