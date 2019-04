Slušný Eden, chválil Tvrdík fanoušky. Chelsea zasáhla kvůli urážkám Salaha | iSport.cz

2000 míst muselo po nařízení UEFA zůstat prázdných. Tedy ne tak docela. Sektory za bránou vyplnily podobizny dvou legend Slavie Josefa Bicana a Františka Veselého. Přesto byla atmosféra úžadná. Šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka počínání příznivců jeho týmu velmi potěšilo.

Ocenil jejich hlasitou a především disciplinovanou podporu.„Velké poděkováni hráčům a fanouškům za skvělou reprezentaci klubu. Nemáme se za co stydět. Poprvé po dlouhé době také od delegáta bez vážných výhrad a pravděpodobně bez hrozby pokuty. Výborná výchozí pozice k dalším věcným diskusím uvnitř slávistické rodiny,“ napsal na Twitter v nočních hodinách.

Tribunu Sever spontánně nahradila "Tribuna Jih" na protilehlé straně. Zde vznikla ta největší vřava. Rozhodně to ale nebylo jen o této části stadionu, hlasivky zapojovali lidé ve všech sektorech. Dobrou kulisu si nemohla užívat trojice fanoušků Chelsea. V jednom z pražských barů v předvečer duelu se totiž slovně opřeli do hvězdy Liverpoolu Mohameda Salaha.

V chorálu ho označili anglickým slovem „bomber“, čímž dávali do souvislosti, že je Salah muslim a terorismus. Video se objevilo na internetu a věci nabraly rychlý spád. O všem se dozvěděl bezpečností tým Chelsea, který tři z šesti fanoušků identifikoval a zakázal jim vstup na zápas na Slavii. K urážkám vůči Salahovi se oficiálně vyjádřil Liverpool.

„Odporný diskriminační popěvek. Je to nebezpečné,“ stojí v prohlášení celku, který se s Chelsea utká v neděli v rámci Premier League.Na „videoincident“ byl dotázán kouč Londýňanů Maurizio Sarri. „Správné rozhodnutí,“ poznamenal italský stratég k zákazu. Blíže ale chování fanoušků nechtěl komentoval, neboť záběry neviděl.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu