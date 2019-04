Chelsea - Slavia: Vést 1:0 na Stamford Bridge? Zápotočný to zažil: Hazard nepanikaří a Terry byl frajer | iSport.cz

Ještě po šesti letech žasne nad tím, jak jeho i ostatní Eden Hazard vycvičil a vstřelil postupový gól. Bývalý sparťanský obránce Tomáš Zápotočný si ale ze Stamford Bridge i přes vyřazení od Chelsea odvezl silné vzpomínky. A věří, že Slavia má dnes na stejném místě slušné vyhlídky na postup do semifinále Evropské ligy.

Evropská liga

(1. kolo play off 2012/13) Sparta-Chelsea 0:1

Branka: 82. Oscar.



Chelsea-Sparta 1:1

Branky: 90. Hazard - 17. Lafata.

Proti Chelsea jste se Spartou doma odehráli podobný zápas jako před týdnem Slavia. Vybavil se vám, když jste sledoval utkání v Edenu?

„Vybavil, ale musím pochválit trenéra Trpišovského a celou Slavii, protože její zápas byl z českého pohledu atraktivnější než ten náš. Slavia udělala českému fotbalu neskutečnou reklamu. Zvládli to utkání líp než my, měli víc šancí. Nebylo to tak, že by Chelsea byla dominantní. Byl to rovnocenný souboj, padesát na padesát. My jsme se tehdy spíš bránili a měli maximálně na remízu."

Jak velkou naději jste v sobě živili před odvetou v Londýně?

„Šance jsme cítili menší. Jedete do Londýna a prohráváte 0:1... Ale když začne zápas, spadne to z vás. Stamford Bridge a vše okolo vás pohltí. Navíc tam byla i spousta fanoušků Sparty. Jeli jsme tam s výsledkem, kdy jsme neměli co ztratit. Přišlo mi, že Chelsea byla silnější na Letně než doma. Asi si mysleli, že už to v odvetě dohrají, a ejhle, my jsme je trefili a oni znejistěli."

Co vám proběhlo hlavou, když dal David Lafata v 17. minutě vedoucí gól?

„Euforie. Tým tohle samozřejmě nakopne a cítíte, že můžete udělat úspěch, že jsou opravdu hratelní.