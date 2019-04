Trpišovský: Mohli jsme jít dál, jsem zklamaný i hrdý. Pomohli i fanoušci | iSport.cz

Ten vstup vás ale musel strašně opařit, ne?

„Vůbec nám nevyšel, hlavně s ohledem na defenzivu. Byla to noční můra, z každého útoku gól, nepohybovali jsme se po hřišti tak, jak jsme chtěli. Musím to vzít na sebe, protože to byla moje touha a přesvědčení, že můžeme Chelsea honit po celém hřišti v tomhle rozestavení (3-5-2), hrát s nimi jeden na jednoho, ale místo toho jsme je tím pustili do situací, v nichž jsou silní. Zejména dvojice Giroud-Hazard nás rychle vyvedla z omylu, že s nimi můžeme takhle hrát.“

Z čeho jste vycházel, když jste docela úspěšný systém s diamantem v záloze z prvního utkání předělal na rozestavení 3-5-2?

„Vycházeli jsme z konceptu, že potřebujeme mít nahoře tři hráče, a že bude hrát Luiz, protože Rüdiger byl zraněný. A právě po Luizově pasu jsme dostali první gól, když to otočil a oni nás pak vykombinovali. Chtěli jsme to hrát jako v prvním zápase, tedy tři hráči nahoře, jeden na jednoho, tím diamantem jsme Chelsea hodně překvapili, a tímhle rozestavením jsme chtěli ten tlak na její rozehrávku ještě zvýšit.“

Bylo těžké se takhle rozhodnout?

„V prvním poločase to vlastně fungovalo, ve druhém tolik ne, i když výsledek může mást. Ale v prvním poločase jsme se právě dostávali do těch pozic, ve kterých jsme chtěli být, vytvářeli jsme na ně správný tlak, jenže nesmíte přitom udělat takové chyby, to, co se stalo po našich ztrátách... Pustili jsme je do gólů.“

Přesto jste se dokázali obdivuhodně vrátit do utkání...

„Jo, stalo se něco neskutečného, Petr Ševčík dal dva góly, málem třetí. Ten kdyby dal taky, tak si ho tu možná nechali... (smích) Ale už Tomáš Souček nás tou hlavičkou vrátil do zápasu, jenže pak jsme dostali zase strašně hloupý gól. Ale pomohli nám tu i lidi, neskutečně, to rezonování jejich skandování, když nám bylo nejhůř, nás drželo, pomohlo nám to hodně k výbornému týmovému výkonu ve druhé půli, byli jsme schopní atleticky a fyzicky dostat Chelsea pod tlak.“

Takže zklamání, nebo hrdost?

„Kdybych měl říct svoje bezprostřední pocity, tak zklamání. Ale hrdost na tým taky. Uhráli jsme skvělé zápasy v soutěži, nejvíc jsem si to uvědomil, když jsme přijížděli ke Stamford Bridge a viděl jsem lidi v šálách. Mohli tu být i díky naší práci, za to jsem šťastný, že jsme to fanouškům mohli dopřát. A riskli jsme to tu a zkusili dát nějaké góly. Někdy to bohužel bylo na hraně, ale to, že se sem Slavia dostala a donutila nasadit Chelsea nejlepší hráče, to na mě opravdu dýchlo. Jsem strašně rád, že jsme tohle dokázali.“

Po utkání přišla skoro až magická děkovačka s vašimi fanoušky, trenér Maurizio Sarri mluvil o tom, že proti takovému soupeři snad ještě nehrál, že něco podobného nikdy neviděl. Co vy na to?

„Díky za ta slova. Víme už z prvního zápasu, že Chelsea není jen velký klub, ale že v ní pracují i velcí lidé a profesionálové, a že to, co říkají, není jen povinná slušnost. Jsem rád, že jsem si vydobyli takový respekt, jen možná, kdybychom byli zkušenější, mohli jsme jít dál. Všichni dávají za příklad anglickou ligu, že je to jiná planeta, že my na to nemáme, ale kluci už v prvním zápase a i teď ukázali, že kromě technické úrovně, která je opravdu někde jinde, se jim vyrovnat dokážou. Na tohle bychom si měli vzpomenout, až budeme v létě dřít, že tahle práce a cesta má smysl, a že to je způsob, jak se důstojně vyrovnat velkým soupeřům v Evropě.

