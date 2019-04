Sarri ocenil Slavii: Nejfyzičtější tým, se kterým jsem se v kariéře setkal | iSport.cz

"Proti Slavii to tak ale nebylo. Je to ten nejfyzičtější tým, jaký jsem ve své kariéře viděl. Mají taková čísla, s nimiž jsem se za posledních dvacet let nesetkal. Počet zrychlení, metrů ve vysoké rychlosti. S ničím takovým jsem se u jiných soupeřů nesetkal," řekl šedesátiletý Sarri na tiskové konferenci.

"Bylo jasné, že druhý poločas pro nás bude těžký, ale zavinili jsme si to sami úvodní čtvrthodinou. Slavia vstřelila gól z 18 metrů a nikdo z našich hráčů jí v tom nezabránil," konstatoval italský kouč, který do Chelsea zamířil v červenci po třech letech strávených v Neapoli.

"Začali jsme dobře a byli jsme velmi efektivní. Dát čtyři góly za poločas je hezké, ale ve druhé půli jsme měli udržet zápas pod kontrolou. Slavia dala dvě hezké branky z dálky. Mohli jsme více tlačit na balonu, ale věděli jsme, že se nevzdají, a proto jsme byli až do konce pod tlakem," prohlásil útočník Olivier Giroud, jenž v 17. minutě zvýšil na 3:0. Dvaatřicetiletý Francouz je s deseti brankami nejlepším střelcem Evropské ligy.

Posledním soupeřem Chelsea na cestě do finále, které se uskuteční 29. května v ázerbájdžánské metropoli Baku, bude Frankfurt. "Eintracht je skvělý tým, který má úžasného útočníka Joviče. Nechci hrát finále, chci ho vyhrát," uvedl Sarri.

Druhou semifinálovou dvojici vytvoří Arsenal s Valencií. V případě postupu anglických mužstev by se brankář Arsenalu Petr Čech střetl v závěru kariéry se svým bývalým týmem. Chelsea vyhrála soutěž v roce 2013.

