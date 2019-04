Expert Hynek: Odvážná hra Slavie už nepřekvapí. Ševčík ukázal, co umí | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Trpišovský: Debakl v první půli beru na sebe. Z bryndy nás vytáhli fanoušci VŠECHNA VIDEA ZDE

Po prvním zápase v Edenu se mluvilo o tom, jakou reklamu udělala Slavia českému fotbalu. Platilo to i pro utkání na Stamford Brigde?

„Když to vezmu v kontextu celého zápasu, myslím, že dobrou reklamu znovu udělala. Je otázka, co mohla nebo nemohla udělat líp, v čem nestačí. Ale parametry, které Slavia předvádí už delší dobu, jako je odvaha, zlepšující se hra, maximálně uplatnila. Ani po třech brankách, kdy to vypadalo na debakl, se nesesypali a pracovali dál.“

Kde jste viděl nedostatky v prvním poločase, kdy Slavia čtyřikrát inkasovala?

"Změnili rozestavení na 3–4–1–2. To bylo funkční, když vysoko presovali, ale na začátku zápasu na to doplatili při ztrátách míče ve středním pásmu. Chelsea dokázala maximálně efektivně využít rychlou přechodovou fázi. Myslím, že tam byl vidět ještě ne úplně zvládnutý systém ze strany Slavie. To jim vzalo zápas.“

Rozestavení se měnilo i vzhledem k absenci pravého obránce Vladimíra Coufala. Jak moc chyběl?

„Vláďa patří do základní sestavy. Na takovéto zápasy musíte mít k dispozici to nejlepší. Jindra (Trpišovský) sestavou sice hodně točí, ale Vláďa a Bořil jsou pro něj na stranách zásadní. Nahradit tyto hráče může být problém. Organizace hry v rozestavení se třemi stopery je dost náročná na pochopení v přechodu do defenzivy v třetině hřiště před vlastní brankou.