Hrozný stadion a zuřící Rada. Když běhal Hübschman, proč ostatní ne? | iSport.cz

„Přitom prvních pět minut nebylo špatných, ale pak jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Soupeř hrozil z brejkových situací a dvakrát nás potrestal. Měli jsme to řešit jinak. O poločase jsem musel zvednout hlas, protože jinak bychom tu asi prohráli větším rozdílem,“ přiznal po zápase s Pjunikem Jerevan trenér Jablonce Petr Rada klubovému webu.

Horší vstup do předkol Evropské ligy si asi Severočeši nemohli ani představit. Po problémech s letadlem dorazili do Arménie až nad ránem. V Jerevanu se hrát nemohlo, tak je čekala cesta do 125 kilometrů vzdáleného Gjumri, tam stadion připomínající ruinu a obrovské vedro. „Domácí“ Pjunik navíc v úvodu dominoval v efektivitě.

„Je to v hráčích a jejich mentalitě. Nechci nikoho vyzdvihovat, ale jestli Tomáš Hübschman může v 38 letech běhat od začátku v tom vedru, tak je zarážející, proč ostatní ne. Bez pohybu nejde hrát, to si musíme uvědomit. Mysleli jsme si, že se nemůže nic stát, najednou bum a dostali jsme gól,“ stěžoval si trenér. „Přece se nemůže stát, že tak zkušené mužstvo dostane dva góly z brejků!“

„První půle byla z naší strany hrozná a katastrofální. Dostali jsme dva góly, byli jsme všude pozdě a neudrželi jsme balon. Běháte zbytečně, stojí vás to síly a když pak balon máte, tak už nemáte síly. To byl celý náš problém. Byl bych rád, kdyby nás to nakoplo,“ věří Tomáš Hübschman.

I když ještě v průběhu prvního poločasu musel zraněný Jovovič, který má problémy s kolenem, dočkal se Jablonec vyrovnání. Přijatelný výsledek 1:2 pro odvetu zajistil chvíli po poločasovém „pohovoru“ Martin Doležal.

„Musíme vyvinout větší tlak na jejich obránce. Chce se to dostávat více do šancí a do zakončení. Musí tam být pohyb. Pjunik je 115. tým v žebříčku, je to tým, který má kvalitní hráče. Viděli jste sami, jak nás zlobili,“ plánuje Petr Rada pro odvetu.

Stadion v Gjumri měl navíc ke komfortu hodně daleko. Tribuny jen ze dvou stran, navíc částečně pobořené, na kterých nejnověji vypadala zašlá mobilní toaleta. Není divu, že skoro nikdo nedorazil. V průběhu zápasu navíc kompletně vypadla elektřina.

„Takové stadiony snad nejsou v Česku ani ve třetí lize… Zažil jsem už lepší. Ale i kdyby se mělo hrát do kopce, tak budeme. Infrastruktura by byla lepší v Makedonii (Pjunik vyřadil v prvním předkole Škupi Skopje 3:3, 2:1), ale nedá se nic dělat,“ posteskl si už před zápasem Jakub Jugas, který po zranění poprvé nastoupil v základní sestavě.

Odveta se bude hrát na jablonecké Střelnici příští čtvrtek v podstatně modernějším prostředí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 5. Miranjan, 30. Miranjan Hosté: 53. Doležal Sestavy Domácí: Dragojević – Stankov, Žestokov, Marku, Manučarjan – Jedigarjan – Simonjan (66. Alfred), Efimov, Vardanjan, Ševčuk – Miranjan (81. Galimov). Hosté: Hanuš – Holík, Jugas, Břečka, Sýkora – Hübschman (C) – Matoušek (86. Chramosta), Kratochvíl (92. Pilík), Považanec, Jovović (28. Acosta) – Doležal. Karty Domácí: Marku, Žestokov, Jedigarjan Rozhodčí San (Švýcarsko) Stadion Gjumri City Stadium, Gjumri

