Mešanovič: Nejlepší výkon od začátku sezony. Ale měli jsme vyhrát | iSport.cz

Murisi, jak utkání hodnotíte?

„Určitě ne pozitivně, protože jsme doma chtěli vyhrát. To se nám bohužel nepovedlo. Brzdilo nás, že jsme neproměňovali šance. Myslím si totiž, že jsme si jich vypracovali dost. Ale nic nebalíme a budeme to chtít zvládnout v odvetě.“

Na konci první čtvrthodiny jste měli tři obrovské šance, parádní zákroky předvedl brankář Dmitro Nepogodov. Co jste si v těch chvílích říkal?

„On na té čáře čaroval, vykopával to nohama, rukama. Měl opravdu super zákroky. Bohužel nám to tam nespadlo, což nás mrzí.“

Myslíte si, že se mohlo na týmu projevit, že řada hráčů hrála svůj první zápas v evropských pohárech?

„Mohlo to mít vliv, ale myslím, že náš výkon nebyl špatný. Řekl bych, že od začátku sezony byl nejlepší, jaký jsme předvedli.“

Co čekáte od odvety v Kazachstánu?

„Bude určitě velké vedro, takže pro nás to určitě nebude příjemné. Ale i teď bylo horko, bylo snad nejtepleji za poslední dny v Česku. Určitě půjdeme do odvety s tím, že ji budeme chtít zvládnout, i když výsledek pro nás není nějak zvlášť příjemný. Nepojedeme tam na výlet. Doufám, že uspějeme.“