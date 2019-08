Matějovský rozjel tažení za postupem: Asi umím dávat jen hezké góly | iSport.cz

Co cítíte po postupu?

„Užíváme se to, máme velikou radost. Chtěli jsme si postup odvézt, což se nám povedlo. Ale čeká nás dlouhá cesta domů a musíme se co nejlépe připravit na nedělní utkání v Teplicích.“

Jaká byla odveta?

„Je pravda, že fotbal už hraju nějakou dobu, ale takovéhle cestování jsem ještě nezažil. Podmínky byly takové, jaké byly, ale vypořádali jsme se s tím skvěle. Soupeř byl šikovný, to jsme věděli. Ale věřili jsme ve své síly.“

Vy jste soupeře načal úžasnou brankou. Co byste k ní řekl?

„Často slýchám, že jiné než hezké góly neumím. Teď se to potvrdilo. Jsem za to rád. Branka přišla brzo a trochu nás uklidnila. Pak jsme byli poměrně dominantní, ale po snížení domácích na 1:2 jsme byli trošičku omráčení. O půlce jsme si něco řekli, a ačkoliv byla druhá půle nahoru dolů, dotáhli jsme to, kam jsme chtěli.“

Jak moc utkání ovlivnilo vedro?

„Bylo to nepříjemné, ale musím se přiznat, že to bylo lepší, než jsem očekával. Přes den to bylo šílené, úmorné. Ale jakmile sluníčko zalezlo, už to relativně šlo.“

Co jste si říkal ve chvíli, kdy na hřiště vběhl fanoušek, a na policisty začaly z tribun létat lahve s pitím?

„Říkal jsem si – doufám, že odsud odjedeme. Člověk nikdy neví, ale rozhodčí říkal, že to řeší s policií a my ať jdeme do kruhu. Nakonec se to zvládlo.“

