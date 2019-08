Sparta - Trabzonspor | Jílek: Jsme vyrovnaná dvojice. Uvažuje nad změnami | iSport.cz

V poslední době domácí týmy nechtějí před odvetou dostat gól a výsledek 0:0 berou jako dobrý. Máte to tak i vy?

„Za stávajících podmínek, kdy je inkasovaná branka doma hodně bolavá, jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát a zároveň uhrát zápas s nulou. Čeká nás těžký soupeř, ale nechceme inkasovat a nějaké góly vstřelit. To by byl ideální scénář.“

Jak bylo složité se na soupeře připravit, když mu ještě nezačala liga a hrál jen přípravná utkání, navíc jim přišlo několik nových hráčů?

„Bylo to těžší v tom, že nehrají ještě soutěž. Na druhou stranu jsme viděli, že jejich sestava byla podobná té, ve které končili minulý ročník. Nečekám výrazné změny v sestavě, maximálně dvě, tři. Mají hodně ustálené mužstvo a dá se tak čerpat i z jejich zápasů z minulé sezony. Během přípravy odehráli výborné duely proti Hoffenheimu, Parmě a sestavu protočili více až proti Veroně. I z toho se daly vysledovat nějaké zásadní body jejich hry.“

Když jste přebíral tým, první velký bod byla kvalifikace Evropské ligy. Čekal jste, že mužstvo bude ve stavu, v jakém je? Nebo v lepším, či horším?

„V horším snad ne. (úsměv) Jsme ve stadiu, které odpovídá době, po kterou u týmu jsme. Pořád to beru tak, že je to začátek a spousta věcí, na kterých pracujeme, potřebuje čas. Doba měsíce, dvou není zásadní pro změnu systému a myšlenek, to bude potřebovat tak půl roku. Jsme v určitém stadiu vývoje, čeká nás silný protivník, ale věřím, že jsme schopní se připravit, abychom šli do dvojzápasu s vizí postupu a poprali se o něj.“

Koho v dvojzápase považujete na favorita?

„To je spíše otázka pro bookmakery. Nedokážu opravdu odpovědět. Když se podíváte na stránku Transfermarkt, je podle hodnoty hráčů favoritem Trabzonspor, ale cena hráčů nerozhoduje o úspěchu. Trabzonspor disponuje kvalitním týmem, ale nemyslím si, že bychom měli nějak strádat, jsme hodně vyrovnaná dvojice.“

Bude pro vás jiné koučovat v tichu, bez diváků?

„Pro mě je to hrozně smutná věc, kterou nedokážeme ovlivnit. Je smutné hrát takový zápas, velmi důležitý, bez fanoušků, navíc ve světle toho, jak se v úvodu nové sezony skvěle prezentovali přesto, že se nám start nepovedl. Beru to jako velkou nevýhodu a je mi to líto. Z pohledu komunikace k hráčům budou určitě slyšet pokyny více, ale jinak beru to, že hrajeme před prázdnými tribunami, jako velkou nevýhodu. Uděláme ale maximum, abychom se s tímto handicapem vypořádali a využili to naopak třeba i ve svůj prospěch.“

Je tým po posledním utkání s Příbramí v pořádku? Nebo má někdo nový zdravotní problémy?

„Mužstvo je v podobném složení jako po Příbrami. Mezi zdravotně schopnými je znovu David Moberg Karlsson. Uvažujeme nad určitými změnami, ale to se týká jednoho dvou postů. Máme ještě čas na rozmyšlenou a věřím, že se na zápas dobře rozhodneme.“

Je to pro vás na pozici hlavního kouče Sparty zatím nejdůležitější zápas? A s jakým výsledkem byste byl vy osobně spokojený?

„Asi je to zatím můj nejdůležitější zápas, co by trenér Sparty. Co se týče výsledku, ideální by asi bylo vstřelit dvě branky a neinkasovat. Dokážu si ale představit, že bychom byli spokojení i s výhrou 1:0. Tím ale nechci žádný výsledek přivolávat.“

Dokážete najít na zápase bez diváků nějakou přednost?

„Jediná věc, co mě napadá, je naléhavost a pokyny směrem k některým hráčům, které se k nim dostanou rychleji. Jinak to ale beru jako nevýhodu a handicap. Fotbal je o emocích, které vám právě diváci pomáhají startovat. V určitých situacích mohou pomoci, povzbudit hráče, to je jedna z významných věcí, kterou budu postrádat.“

Do sezony vstoupil výborně Guélor Kanga. Bude to pro něj hraniční zápas, kde se skutečně může ukázat?

„Bude to další zápas, ve kterém by měl splnit naše nároky. Momentálně je hodně chválený, oprávněně, ale já říkám, že jsou u něj i věci, které je třeba vylepšit. Trabzonspor bude v tomto ohledu takové další měřítko. Utkáme se s vyšší kvalitou soupeře, než na kterou jsme narazili se vší úctou na začátku naší ligy. Bude to další zkouška toho, jak bude Kanga plnit naše pokyny. Je v jeho silách to zvládnout, je to o koncentraci na celých devadesát minut a já věřím, že to zvládne.“

Jak jste spokojený s výkony Semiha Kayi?

„Po prvním zápase vypadl ze sestavy, ale rozhodně ne z týmu. Jednoznačně s ním počítáme jako s hráčem, který je schopný kdykoliv nastoupit. Na druhou stranu jsme od něj nyní získávali informace ohledně nějakých hráčů i prostředí. Jeho přínos bude asi ještě větší právě před zápasem venku.“

