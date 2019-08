Sparta - Trabzonspor bez diváků: Kdo všechno může na stadion? | iSport.cz

Nepříjemný dopad na úvodní vystoupení Sparty v 3. předkole Evropské ligy má rasistické projevy jejích fanoušků při prvním utkání proti Spartaku Subotica z minulé sezony. Pražané za něj vyfasovali trest a proti Trabzonsporu se budou muset ve čtvrtek obejít bez svých příznivců.

Úplně prázdno ale v Generali Areně nebude. „Vstup do areálu má povoleno pouze 20 VIP hostů domácího klubu, 20 VIP hostů Trabzonsporu + 200 hostů Trabzonsporu (takzvané vstupenky 1. kategorie), pořadatelská služba, organizační složky jako sanitka a novináři, kteří obdrželi akreditaci,“ vyjmenoval ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Na Letné berou duel bez svých příznivců jako velkou nepříjemnost. „Pro mě osobně je to hrozně smutná věc, kterou ale nedokážeme ovlivnit. Je smutné hrát takový zápas, velmi důležitý, bez fanoušků, navíc ve světle toho, jak se v úvodu nové sezony skvěle prezentovali, a to i přesto, že se nám start nepovedl. Beru to jako velkou nevýhodu a je mi to líto,“ přiznal trenér Sparty Václav Jílek, který doufá, že se jeho svěřenci s prázdnými tribunami dokážou vypořádat a tento handicap naopak využijí třeba ve svůj prospěch.

„Bude to jiné, divné, ale věříme, že to zvládneme i bez našich fanoušků. Je ale škoda, že tu na takový zápas nemohou být. Tempo zápasu to snad neovlivní, motivaci máme i tak obrovskou a půjdeme do toho naplno. Diváci nás nebudou moci hnát dopředu, a tak případné vítězství a dobrý výkon bude i pro ně,“ konstatoval sparťan Michal Sáček.

