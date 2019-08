Evropská liga: sestavy Sparty, Plzně a Mladé Boleslavi pro odvety 3. předkola | iSport.cz

Kapitán Costa poslal Spartu do vedení a se zaplněným stadionem si to náležitě užíval • Mária Rušinová/Sport

Úspěšní střelci Guélor Kanga a Costa slaví jednu z tref do sítě Trabzonsporu • Pavel Mazáč (Sport)

Daniel Köstl se po červené kartě v 1. kole vrátil do sestavy Bohemians a hned měl plné ruce práce s Michaelem Krmenčíkem • Pavel Mazáč (Sport)

Guelor Kanga se má na co těšit • Michal Beránek, Sport

Tři české kluby čekají ve čtvrtek zásadní bitvy. Odvety ve 3. předkole Evropské ligy můžou mužstva posunout do play off o základní skupinu, naopak vypadnutí znamená minimálně roční půst od svátečních soubojů s mezinárodní konkurencí. Trenéři Mladé Boleslavi, Sparty i Viktorie Plzeň pochopitelně maximálně zvažují, koho do klíčových bitev vyšlou. V zamčené části textu najdete, jaké sestavy na boje s rumunskou FCSB, tureckým Trabzonsporem a belgickými Antverpami předpokládají redaktoři deníku Sport a proč asi trenéři zvolí zrovna taková jména.