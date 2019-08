Tyč v první minutě, pak smutek. Takhle to nemělo skončit, řekl Takács | iSport.cz

Odřízl vás od postupu už promarněný začátek? Měli jste několik šancí, ale netrefili jste se.

„Sám jsem měl stoprocentní šanci. Kdybych ji proměnil, všechno mohlo být jinak. Nemyslím, že bychom odehráli špatný zápas, bohužel jsme ale venku. Dojeli jsme i na to, že jsme za 180 minut proti FCSB nedali ani jeden gól.“

Čím si to vysvětlujete?

„Musíme brát ohled i na soupeře, nebylo to nic snadného. Můžu říct, že jsme všichni za gólem šli, ale nedopadlo to.“

Co ještě chybělo k tomu, abyste šli dál?

„Odvetu hodně ovlivnilo vyloučení Tondy Křapky čtvrt hodiny před koncem. Kvůli tomu jsme nemohli mít takový tlak, jaký bychom si představovali. Ten jeden hráč nám hodně chyběl, nebylo to nic příjemného. Bukurešť nás od té doby nepustila do hry, míč měla skoro pořád jen ona. Zatlačila nás a vyústil z toho rozhodující gól.“

Jak k němu došlo?

„Paradoxní je, že jsme měli míč na noze, jenže jsme ho neodkopli dostatečně daleko. Trefili jsme soupeře a Pantiru z toho dal gól. Problém byl, že se to stalo v devadesáté minutě.“

Co vám v tu chvíli běželo hlavou?

„Došlo na nejhorší možný scénář, takhle jsme to nechtěli. Začínalo nastavení a rychle se blížil konec. Zbývaly tři minuty: nechtěli jsme to vzdát, jenže jsme neměli žádnou šanci.“

Je zklamání po vyřazení o to větší, že se ve vyrovnaném dvojzápase dalo přes FCSB přejít?

„Rozhodně. Měli jsme na ně, hrozili jsme ze standardek a já měl hned na začátku tutovku. Takhle to nemělo skončit.“

Krutý konec v EL! Oslabenou Boleslav vyřadil gól v poslední minutě