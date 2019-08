Jílek po vyřazení: Radakovič nebyl problém utkání. Rozhodlo se v Praze | iSport.cz

Bylo v silách Sparty postoupit?

„Je potřeba říct, že jsme nastoupili proti kvalitnímu týmu. Mrzí mě to, určitě se postoupit dalo. Byl bych nerad, kdyby to zastíralo skutečnou kvalitu Trabzonsporu. Holt rozhodl zápas v Praze. Dneska jsme to odehráli, jak jsme chtěli, kluci se vydali, patří jim velký dík. Kdybychom to doma dohráli jako nyní soupeř, přivezli bychom si do Turecka daleko příznivější výsledek,“

Co říkáte na to, že jste inkasovali hned na začátku utkání? Bylo to klíčové?

„Myslím, že si každý dokáže odpovědět sám. Chtěli jsme co nejdéle udržet výsledek 0:0, aby domácímu znervózněli a chtěli jsme být hodně vepředu. Místo toho přišla podobná věc jako v minulých zápasech. Při nabírání hráčů děláme chyby a soupeř to sehrál dobře. Jasně to ovlivnilo další průběh utkání. Trabzonu to díky fantastické kulise dodalo energii. My naopak věděli, že musíme dát dvě branky, což nebylo jednoduché.“

Uroš Radakovič byl u první inkasované branky. Jak jste byl spokojený s výkonem obrany, a myslíte si, že jste trefil správné složení stoperů?

„Když takhle položíte otázku, každý řekne, že jsem se netrefil. Nevím, jestli někdo ví, jak by reagoval jiný stoper. Situace měla nějaký vývoj, soupeř to sehrál výborně, byl tam perfektní ostrý centr. Radakovič měl být blíž, to bezesporu, ale nemyslím si, že by byl problémem zápasu.“

Ideální výkon nepodal ani Benjamin Tetteh. Nečekáte od něho víc?

„Nedělám rád, abych okamžitě po utkání hodnotil hráče. Bylo to pro nás složitější. Chtěli jsme hrát aktivně, ale vysoká vlhkost nám to znemožňovala. Na hráčích jsem viděl, že neměli tolik energie jako v domácím zápase. Nemyslím, že by Tetteh nepracoval pro mužstvo, v některých situacích to mohl rozbíhat malinko více, je třeba se na to podívat u videa. Jinak si myslím, že hráči to odpracovali, dali do toho všechno.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Sorloth, 90+8. Novák Hosté: 78. Hložek Sestavy Domácí: Cakir – Pereira, Türkmen, Hosejní, Novák – Sosa, Parmak (84. Erdogan) – Ömür (90+9. Sari), Ekuban, Nwakaeme – Sorloth (80. Mikel) Hosté: Nita – Sáček, Radaković (67. Kozák), Costa (60. Hancko), Hanousek – Krejčí – Hložek, Kanga, Hašek (76. Mandjeck), Plavšić – Tetteh Karty Domácí: Parmak, Mikel Hosté: Plavšić, Krejčí, Plavšić Rozhodčí Kehlet – Hummelgaard, Sörensen (DEN) Stadion Medical Park Stadyumu, Trabzon