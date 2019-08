Sáček po konci v Evropě: Obrovské zklamání. Na postup jsme měli | iSport.cz

Byli jste kousek od postupu, nakonec budete znovu bez Evropy. Cítíte zklamání nebo spíš vztek?

„Samozřejmě jsme smutní, věděli jsme, že musíme dát gól, nejlépe vyhrát. To se bohužel nestalo, nic s tím neuděláme. Ale jsme obrovsky zklamaní.“

Jeví se vám v kontextu obou utkání Trabzonspor jako soupeř, přes kterého se dalo postoupit dál?

„Určitě. Viděli jsme to v prvním zápase, kdy jsme dominovali. I v odvetě to bylo otevřené do poslední minuty, sahali jsme po postupu. Nakonec to bohužel nevyšlo, teď už s tím nic neuděláme.“

Jak silným hnacím motorem pro vás byl výkon gólmana Florina Nity, který pochytal několik tutovek soupeře včetně penalty?

„Velký. Nejen v tomhle zápase, i v těch předchozích nás podržel.“

Proč se vám nepodařilo některé situace lépe dohrát?

„Něco jsme tam v závěru měli, Kaku (Guélor Kanga) střílel, ale bohužel to bylo zblokované. Je to škoda. Určitě jsme měli na to, abychom tu vstřelili víc než pouze jeden gól. Možná nám chybělo i trochu štěstí.“

V závěru už to směrem dozadu byla velká improvizace, že?

„Bylo to složité, ale už jsme nemohli jinak. Potřebovali jsme hrát dopředu, chyběl nám jeden gól a nebylo na co čekat.“

V Evropě budete chybět potřetí za sebou.

„Je to špatné, v pohárech jsme nebyli dlouho. Víme to a chtěli jsme to prolomit. Bohužel to nevyšlo. Nezbývá, než se koncentrovat na ligu a pokračovat v práci.“