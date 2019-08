Černý pohárový večer… Plzeň musí dávat srdce i do jiných zápasů | iSport.cz

Roman Hubník do odvetného zápasu Plzně proti Antverpám nemohl kvůli zranění nastoupit, tak přišel alespoň fandit na tribunu • Pavel Mazáč / Sport

Základní sestava Plzně do odvetného utkání předkola Evropské ligy proti Antverpám • Pavel Mazáč / Sport

Michael Krmenčík parádní hlavičkou přidává svůj druhý gól do brány Antverp • Pavel Mazáč / Sport

Gól Antverp ze 113. minuty hry zavřel Plzni bránu do Evropy • Pavel Mazáč / Sport

Viktoria Plzeň ještě po prvním prodloužení mířila do play off předkola Evropské ligy a vypadalo to, že aspoň jeden český klub proklouzne dál. Jenže v samém závěru o Evropu přišla. Stejně jako Mladá Boleslav, kterou v odvetě zmrazila branka v nastavení, Spartě zase chvíli chyběl k postupu jeden gól... Z nadějných momentů však nemá český fotbal nic, v Evropě zbývá pouze Slavia. Ohromná škoda, protože zejména Plzeň si minimálně za svou zaťatost v dlouhém čekání na úvodní gól zasloužila.