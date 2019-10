Fousaté děti!? Místo prázdna a ticha vyprodáno, soupeř Slovanu nechápe | iSport.cz

Zápas za zavřenými dveřmi, ale přesto vyprodaný? Zní to zvláštně, ale je to skutečnost, navíc ne na nějakém pouťáku, ale rovnou v Evropské lize. Slovan Bratislava, který pyká za rasistické chování fanoušků, naplní proti anglickému Wolverhamptonu svůj stadion dětmi. Fanoušci Wolves to příliš nechápou, i sám kapitán třináctého celku Premier League uznal, že půjde o poněkud zvláštní zážitek.

Brány stadionu Teheľné pole měly být fanouškům Slovanu uzavřeny kvůli jejich chování v předkole proti PAOK Soluň. Pokřiky na řeckého soupeře si UEFA vyhodnotila jako diskriminaci vůči Romům. Už v minulém domácím klání s Besiktasem jeden takový trest platil, tehdy za nevhodné chování z 2. předkola proti kosovskému Feronikeli. „Belasí“ ale využili skulinu a stadion přesto zaplní. Na stadion totiž budou moci zdarma pustit děti do 14 let. Už minulý týden slovenský klub oznámil, že po vstupenkách se jen zaprášilo a Teheľné pole bude plné.

Fanouškům Wolves se vstřícný krok příliš nezdá. „Vsadím se, že polovina těch „dětí“ bude mít husté vousy a cigaretu v puse,“ cituje deník Nový Čas jednoho z příznivců anglického celku. „Zůstává mi nad tím, co UEFA Slovanu umožnila, rozum stát. Takhle se bojuje proti rasismu ve fotbale? Místo trestu byli hloupí fanoušci odměněni!“ přisadil si další.

Nad rozhodnutím se podivoval i kapitán Wolverhamptonu, anglický stoper Connor Coady. „Slyšel jsem, že bude vyprodáno. Vyprodaný zápas za zavřenými dveřmi! To je trochu šílené,“ usmíval se. „Ale těšíme se na to. Víte co, je to pro nás další zážitek, další dobrodružství,“ dodal.

Slovan se ale proti kritice a nechápavým vyjádřením brání. „Mnohem radši bychom hráli za normálních podmínek, ale situace je taková, jaká je. Pravidla nám umožňují pozvat na stadion aspoň děti, proto jsme tuto možnost bez váhání využili,“ sdělil Novému Času marketingový manažer Slovanu Tomáš Straka. A dodal, že trest jeho klub pocítil hlavně po finanční stránce.

„Kvůli trestům v zápasech s Besiktasem a Wolverhamptonem přišel náš klub zhruba o dva miliony eur (zhruba 51 milionů korun). Počítáme do toho peníze za vstupné, bufety a suvenýry," vysvětlil.

I s kulisou tvořenou výhradně dětmi se Slovanu v Evropské lize daří, vede skupinu K s jednou výhrou a jednou remízou a skóre 6:4. To Wolves začali prohrou v Braze a první body posbírali až vítězstvím proti Besiktasi, zatím jsou tak na nepostupovém třetím místě.