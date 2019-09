Loris Karius zase čelí kritice. Pokračuje v ničení Besiktase, píší po hrubce Turci | iSport.cz

Vzpomínáte ještě na kyjevské finále? Víc než třetí triumf Realu Madrid v řadě se tenkrát řešil způsob, jakým k němu španělský velkoklub došel. Porazil Liverpool 3:1, dvě branky ovšem Ronaldovi a spol. doslova daroval Karius. Nejdřív nepochopitelně vyhodil míč do Karima Benzemy, od nějž se odrazil přímo do brány. A pak ještě pustil střelu Garetha Balea z dálky, gól, po kterém by se červenal i brankář v mladším dorostu.

Liverpool po sezoně zareagoval, do brány za rekordní částku přivedl Brazilce Alissona. A vysněného triumfu v Champions League se hned o rok později dočkal. Karius putoval na dvouleté hostování do Besiktase, kde se stal jasnou jedničkou. V první sezoně odchytal třicet ligových zápasů, klub do posledních kol bojoval o titul a nakonec skončil třetí.

Na minulost šestadvacetiletého brankáře se přece jen pomalu zapomínalo. Jenže včera v Bratislavě přišla další noční můra.

Karius ve čtrnácté minutě špatně vyběhl, neodhadl odskok míče a daleko před pokutovým územím jej jen komicky prodloužil za sebe. Útočník Slovanu Andraž Šporar bez problémů dal první gól utkání, slovenský mistr nakonec divoký zápas vyhrál 4:2.

Liverpool legend Loris Karius produced yet another shocking howler yesterday for Besiktas. This is horrendous. pic.twitter.com/59mPWPMsJF — 360Sources (@360Sources) September 20, 2019

A Karius musel zase poslouchat kritiku. „Pokračuje v ničení Besiktase! Náš zástupce v Evropské lize se představil na půdě Slovanu Bratislava a chyby brankáře opět hrály roli,“ napsal bez servítek turecký web fotomac.com.tr. „Defenziva Besiktase se rozpadla,“ přidal další server.

Trenér Slovanu Jan Kozák si uvědomoval, že německý gólman jeho mužstvu nahrál. „Chyby k fotbalu patří, Karius nám pomohl. Jsem rád, že Andraž jeho zaváhání využil. V těchto velkých zápasech ukazuje, jak je obrovsky cenný,“ ocenil výkon slovinského střelce Šporara. „Udělali jsme příliš mnoho neakceptovatelných chyb v obraně,“ ucedil kouč Besiktase Abdullah Avci.

Nešťastník mezi třemi tyčemi to schytává i na sociálních sítích, kde si z jeho další hrubky utahují fanoušci. „Tenhle zápas mu vyšel tak nějak na Kariuse,“ píší někteří z nich. „Udělal by nejlíp, kdyby se na fotbal už vykašlal,“ míní další. Reputaci si brankář bude moct poprvé alespoň částečně napravit v pondělí, kdy Besiktas v turecké lize hostí Basaksehir. Objeví se Karius v bráně?