Sancho do United? Propásli deadline, hráč odletěl na kemp s Dortmundem

O možném přestupu Jadona Sancha do Manchesteru United se rozhodne během příštích několika hodin • Reuters

Buď dnes, nebo letos v létě už ne. Tak znělo finále vleklých jednání o přestupu Jadona Sancha do Manchesteru United. Platí druhá varianta, k dohodě nedošlo. Borussia Dortmund podle britských médií za dvacetiletý talent požadovala až 108 milionů liber (cca 3,15 miliardy korun). „Rudí ďáblové“ dnes měli poslední den na to, aby Sancha získali. Německý celek chtěl mít jasno před odletem na soustředění do Švýcarska, kam s ním už zamířil i Sancho. Vše tak zřejmě definitivně padlo.