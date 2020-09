10 plus 1? Pod Guľou se doma vítězí, Plzeň řeší nasazení Ondráška

Jedno děsivé ztroskotání mají za sebou, to druhé nechtějí připustit. Co nechtějí, nesmí! Plzeňská loď vplula do kvalifikačních vod Evropské ligy, postup do play off přes dánské Sönderjyske je povinností. Pokladník by při pohledu do spoře vystlané kasy hovořil přímo o nutnosti… „Máme dostatek zkušeností, abychom tlak zvládli a podali maximální výkon,“ prsí se trenér Adrian Guľa, pod jehož velením zvládla Viktoria dosud všech deset domácích soutěžních zápasů. Sebevědomí je zcela jistě na místě.

Na konci srpna dostala Viktoria ránu do slabin. V Alkmaaru už strkala do kapsy lístek do třetího předkola Ligy mistrů a tím pádem i jistoty postupu do základní skupiny Evropské ligy. Jenže v nastavení základní hrací doby přišla o hubený náskok a v následném prodloužení zkolabovala… Otřesnou zkušenost ovšem získala na venkovním stadionu.

V domácím prostředí to je jiná píseň. Rytmická. Pěkně od podlahy. Pravý rokenrol. Deset soutěžních zápasů, deset vítězství. Stoprocentní bilancí v Doosan Areně se pyšní Viktoria v kalendářním roce 2020. Tedy od příchodu trenéra Adriana Guľy.

„To jste mě potěšil, vůbec jsem to nevěděl,“ rozesmál se slovenský expert na tradiční předzápasové tiskové konferenci. „Děkuji za připomenutí. Určitě tuhle úžasnou statistiku využiji v kabině. Věřím, že ukážeme sílu na domácím stadionu i v pohárovém zápase.“

Co se v desítce skrývá? Devět vítězství ve FORTUNA:LIZE a jeden pohárový triumf s Mladou Boleslaví. Na svém stadionu Plzeň naposledy narazila sedmadvacátého října minulého roku, kdy nezvládla vyhrocenou partii se Slavií a padla 0:1. To ale bylo ještě za éry Pavla Vrby.

Menším problémem mohou být zápasové kulisy. Na stadion se dle přísných nařízení UEFA nedostanou žádní diváci. Na tribunách bude nezvyklý klid. „I tak to bude naše mikrovýhoda. Jsou tam specifika, že je to na jeden zápas. Věřím, že stadion, všechny detaily, které v domácím prostředí znáte lépe než soupeř, přispějí k tomu, že se nám podaří postoupit,“ přesvědčuje Guľa.

Je však jisté, že o pohodovou čtvrteční procházku nepůjde. O síle dánského klubového fotbalu podal jasný důkaz Midtjylland. V úterý v Edenu Slavii ošklivě zlobil. Nebyl horší. Protiakce po ztrátě míče měl šíleně štiplavé a kurážné. Sešívaní byli nakonec rádi za bezbrankovou plichtu. A pozor, jedenáctého září Sönderjyske zválcoval právě Midtjylland v ligové soutěži 2:0… „Zápas jsme viděli naživo,“ pokýval hlavou Guľa.

Jaké poznatky si odnesl? Vzhledem k výsledku trochu překvapivé. „Soupeř Slavie je herně dál, ale to vůbec neznamená, že Sönderjyske je slabý protivník. Je spíše defenzivněji laděný, vzadu hraje v pěti hráčích, je důraznější. Z druhé strany se více spoléhá na kontrové věci a standardní situace. Midtjylland mi přijde více technicky na výši,“ říká.

V sestavě Viktorie se oproti sobotní vítězné partii s Bohemians nečeká příliš změn, sestava může být klidně totožná. Otázkou je, celkem paradoxně, obsazení pozice středního útočníka. Čerstvá posila Zdeněk Ondrášek se v Ďolíčku uvedl skvělým výkonem ozdobeným gólem, ovšem stěžoval si na slabší fyzickou kondici. Vzhledem k tomu, že dnes může zápas dospět i do penaltového rozstřelu, nebylo by šokem nasazení Jean-Davida Beauguela. I proto, že Ondrášek se dovede z pozice střídajícího hráče na place bleskurychle adaptovat. „Bude to o rozhodnutí v den utkání,“ připustil plzeňský kouč, že ještě nemá úplně jasno.

Plzeň potřebuje zápas proti jedenáctému celku minulého ročníku dánské Superligy nutně zvládnout. Postup do základní skupiny Evropské ligy je stěžejní metou klubu. Pokud v dnešním duelu uspěje, přiblíží se na jedno utkání k osmdesáti milionům korun. O týden později by ji v play off čekal vítěz utkání mezi izraelskou Beer Shevou a skotským Motherwellem.