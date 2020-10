Hoftych vlezl na tiskovku oknem: Sázíme na týmovost, soupeř jako Plzeň

Krok, chybí už jen poslední krok. Liberec může znovu dokázat, že na mezinárodní scéně umí a patří k pravidelným sběračům bodů do koeficientu. Symbolicky si stejně jako naposledy, před čtyřmi lety, v play off zahraje (19.00) proti vyzyvateli z Kypru. Larnaku, přes níž Slovan před lety postoupil jednoznačně 4:0 (1:0, 3:0), jen vystřídal APOEL Nikósie. Severočeši se na soupeře chystají v kompletní sestavě, nakažený nepřiletěl z Rumunska nikdo.

Vrací se k tradici. Slovan zakončil veleúspěšnou éru v Evropské lize před čtyřmi lety, základní skupinu si během zmiňovaného období (2013–2016) zahrál hned třikrát a jednou dokonce prošel i do jarní vyřazovací fáze, kde jen těsně nestačil na Alkmaar. Pod vedením Jaroslava Šilhavého a později Jindřicha Trpišovského porazil třeba italské Udine, Olympique Marseille nebo nepříjemný Karabach. Teď konečně euforie ze starých časů pod Ještědem ožila, na stadion se sice diváci nedostanou, ale ve městě to i tak vře.

Očima soupeře: Marinos Ouzounidis (trenér Apoelu) „Musíme si pohlídat začátek „Slovan je velmi dobrý tým. Nemá sice tolik zkušeností, ale zahrál dobré zápasy, kvalita mu určitě nechybí a to u všech hráčů. Musíme si dát velký pozor na začátek utkání, pohlídat si ho, a na útočníky soupeře. Hraje se jediný zápas, nemáme prostor na chyby. Musíme nechat na hřišti všechno. Liberec hraje doma, ale zase taková výhoda to nebude, protože se hraje bez diváků. Dívali jsme se na předchozí liberecké duely, víme, že musíme reagovat na hru domácích. Oba týmy budou nachystané.“

„Klobouk dolů před tím, že se Liberec kolikrát dostal tak daleko… Jsme rádi, že jsme dvěma výhrami na předchozí úspěchy navázali. Víme, že máme velkou podporu lidí z regionu,“ řekl Pavel Hoftych, který na tiskovou konferenci vlezl kvůli koronavirovým opatřením oknem. Novinářská místnost má totiž U Nisy jen jedny vstupní dveře. Kouč Severočechů si uvědomuje, že pro klub jsou evropské bonusy víc než významnou injekcí do rozpočtu. Za postup do skupiny 80 milionů korun. „Můžete si přivést vlastní kvalitní hráče a investovat do budoucna, nebudeme to ale zveličovat. Soupeř chce stejnou věc.“

Síla kyperského soka spočívá hlavně ve zkušenosti namixované s ofenzivní kvalitou. Situace APOELu je přitom dost podobná té ve Slovanu. Kádr se obměnil, sestavou trenéři rotují a nejlepší varianty se teprve nacházejí. V základní jedenáctce zároveň nehrají žádní Kypřané, tým je složený převážně z cizinců.

„Individuální kvalitou bych soupeře připodobnil k Plzni. Má dobrou práci s míčem, rotaci hráčů i souboje jeden na jednoho, naopak chybět trochu může týmovost, na což budeme vsázet zase my,“ pokračoval Hoftych, k dispozici bude mít na dnešní bitvu kompletní kádr. Z koronavirem nasáklého rumunského prostředí si nakaženého nepřivezl.

„Zvažovali jsme, že po návratu zůstaneme na hotelu, ale po dohodě s majitelem jsme plány zrušili. Kdyby byl někdo nakažený, měli bychom problém jako vrata.“ Hráči, kteří absolvovali v úterý testy na COVID-19, dostali od klubu doporučení, jak se chovat. Zdravotní situaci s vedením týmu řešil i majitel klubu Ludvík Karl. „Že bychom někomu zavřeli papulu rouškami, nebo ho oblékli do skafandru, to rozhodně ne,“ pousmál se liberecký kouč.