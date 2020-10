Zklamaný Guľa: Cítil jsem odpovědnost za klub, rozhodla mikrosituace

Radost Beer Ševy po brance do sítě Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy • ČTK/AP

Radost Beer Ševy po brance do sítě Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy • ČTK/AP

Proč jste zápas nezvládli?

„Rozhodla mikrosituace, zase byla penaltová proti českému týmu… Na druhou stranu jsme měli devadesát minut, abychom se z toho dostali. Přirozeně nás brzký gól vykolejil, ale potom jsme poměrně zrychlili hru, nicméně tam chyběla četnost finálních přihrávek. Soupeř se po vstřelení gólu zatáhl v pěti vzadu a pokryl nám šířku hřiště. Přesto se kluci snažili do obrany nějakým způsobem dostat, ale nefungovaly nám finální vstupy. Speciálně třicet metrů od brány. Přes pauzu jsme si to vysvětlili a řekli si recept na takový způsob hry. V druhé části to bylo lepší pohybově, z hráčů to trochu spadlo. Navzdory výrazným brejkům soupeře, kdy naše koncentrovanost na odražené míče nebyla stoprocentní, jsme měli udeřit. Ale bohužel. Když jsme se do nějakých prostorů dostali, balon se odrazil na opačnou stranu. Chyběl nám klid, to nás stálo postup.“

Neměl jste dříve využít střídající hráče?

„Možná jsme o něco dříve měli vytáhnout Kayambu, ale to jsou detaily. Věřím hráčům, nemohu vše ve dvacáté minutě překopat. Hlavní bylo, že jsme ztratili trpělivost v držení míče, centry přicházely po třech čtyřech dotycích, kdy už obrana soupeře byla zformovaná. Jak říkám, finální vstupy se nám nedařily.“

Byl stěžejní problém v rychlosti přechodové fáze? Snad vyjma závěrečných dvaceti minut jste vypadali pohybově nezvykle zabrždění…

„Věděli jsme, že oni mají nesmírně rychlého hráče (Acolatse). Pokud ho dřív nedostoupíte, tak s tím pak nic neuděláte. Jinak se nemyslím, že by na ostatních postech byl soupeř pohybově zdatnější. Nicméně Beer Ševa má trojici rozdílových hráčů, dělali nám problém, nebyli jsme dostatečně pozorní a důslednější v zachytávání brejkových akcí.“

Jak moc velké zklamání to pro vás je i s ohledem na špatný výkon, který jste předvedli?

„Hráli jsme o všechno, cítil jsem zodpovědnost za klub, za hráče. Chtěli jsme to dokázat, takže je jasné, že jsem velmi smutný. Kluky musím podržet, byli dobře nastavení… Je to náročné všechno vstřebat. Věděli jsme, že dál může jen jeden tým, ve fotbale musíte počítat i s porážkami. Klub nám připravil maximální servis, strašně mě to mrzí i kvůli fanouškům. Připouštím, že jde o velkou komplikaci.“

Zavinil pokutový kop Aleš Hruška? A byla penalta z vašeho pohledu přísná?

„To bych neřešil. Rozhodčí si ji obhájí. Po zápase jsem to viděl na mobilu, ovšem nejsem rozhodčí, abych to hodnotil. Pořád jsme měli devadesát minut, abychom nějak zareagovali.“

Podruhé za sebou bude Plzeň chybět v evropských pohárech. Zůstáváte ve hře už pouze v tuzemských soutěžích. Dojde k redukci kádru?

„Musíme si k tomu sednout. Pro nás to znamená, že musíme ještě důsledněji pracovat, být vytrvalejší, takhle funguje sport. Možná jsme někde měli udělat ještě víc… Co se týče klubu, tak věřím, že i takové věci ho ještě víc posílí. Lidé zde jedou na maximum výkonu. Věřím, že je to ještě víc semkne, respektive nás semkne. A zažijeme více radosti v těchto specifických zápasech kdo s koho na půdě soupeře.“

