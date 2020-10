Hvězdy Beer Ševy: poctivý zadák, univerzál z Argentiny i eso z Ajaxu

Do září působil jen v klubech ze své vlasti Argentiny. Do Beer Ševy dorazil se svým krajanem Marcelem Melim. „Jsem rád, že si mě klub vybral,“ radoval se po příchodu do Izraele. Defenzivní činnost ovládá opravdu výborně, umí hrát stopera nebo defenzivního záložníka. Na youtube můžete najít video s jeho obrannými zákroky, uvidíte perfektní vypichování míče, čisté přerušování akcí i přehled.

Elton Acolatse (25)

záložník

Tržní cena: 22 milionů korun

Sedí na něj slova slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského o ofenzivních hráčích Beer Ševy – je rychlý, pohyblivý, má rád souboje jeden na jednoho. V akademii Ajaxu vyrůstal hbitý Nizozemec s ghanskými kořeny třeba s Frenkiem de Jongem, který dnes hraje za Barcelonu. Sám to vzal přes Belgii do Izraele. „Když jdu do supermarketu, vždy se někdo se mnou chce vyfotit. To jsem nezažil,“ užívá si popularitu.