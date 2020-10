Zloba na sudího, Krejčí v problémech i žolík Hložek. Co ukázala Sparta?

Radost fotbalistů Sparty o vyrovnávací brance proti Lille • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Přes devadesát minut fárali jako koně, rvali se s vyspělejším a zdatnějším soupeřem i nepřízní rozhodčího. První misi po návratu do Evropy ale fotbalisté Sparty k bodovému zisku nedotáhli. Ačkoli i v oslabení dokázali vyrovnat, nakonec především díky hattricku Yusufa Yaziciho podlehli Lille 1:4. Podívejte se, co všechno zápas ukázal.

Krejčího pokažený večer Byl ve složité pozici, o tom vůbec žádná. Ladislav Krejčí mladší nastoupil na pozici stopera, kterou stále nemá úplně zakořeněnou v krvi. Vzhledem k okolnostem se navíc musel postavit na pravou stranu, čili hrál přes nohu. To ale nemůže být dostatečná omluva pro hodně neurovnaný výkon. Původem záložník měl od úvodních vteřin velké problémy se zachytáváním náběhů rychlonohých útočníků Lille, mimořádně nepovedený večer zakončil červenou kartou už ve 23. minutě, která srazila naděje Sparty ještě níž. „V deseti to bylo výrazně složitější,“ věděl trenér Václav Kotal.

Pavelka v debutu zaujal První dvě minutky se rozkoukával a nakupil několik chyb, postupem času se ale do zápasu dostal a byl jednou z nejvýraznějších tváří Sparty. Zkušený reprezentant David Pavelka v prvním ostrém testu po přestupu z Kasimpasy rozhodně nezklamal. Naopak, svým výkonem naznačil, že může být pro Spartu opravdu zásadní posilou. Z vysokého standardu neslevil ani v momentě, kdy se nouzově musel zatáhnout na pozici stopera. „Když jdete do deseti, tak zkušenost Pavelky, ale i Trávníka a Dočkala, pomohla. Chtěli jsme se přesouvat podle těžiště hry. Když jsme získali balon, dařilo se nám dostávat i do protiútoku,“ zdůraznil Kotal.

Obrozený Lischka Úvodem sezony se protrápil. Kupil individuální chyby, viditelně si vůbec nevěřil. I proto panoval velký otazník nad tím, v jakém světle se David Lischka ukáže v těžké konfrontaci s Lille. Mladý stoper ale náročnou úlohu zvládl nad očekávání dobře, patřil k nejlepším hráčům Sparty na place. Od prvních minut byl jistý v defenzivní práci, zvládal osobní souboje a osvědčil velmi dobrou poziční hru. Nebál se ani konstruktivní rozehrávky, především v úvodních minutách držel obrannou linii svého týmu. Že by náznak lepších zítřků?

Hložek jako žolík Bylo to velké překvapení pro všechny fanoušky Sparty, když 75 minut před výkopem zjistili, že Adam Hložek chybí v základní sestavě a začne jen jako náhradník. „Adam deset dní netrénoval. Naskočil dva dny před zápasem,“ osvětlil Kotal vynucené rozhodnutí. Nejzářivější současný talent českého fotbalu poslal do akce na druhý poločas, Hložek potřeboval jen několik desítek vteřin na hřišti, aby připravil gól pro Bořka Dočkala. Ačkoli i on měl hodně těžkou přípravu na zápas, znovu jen potvrdil, že roste v hráče evropského formátu.