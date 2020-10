Proč v Evropě přišel náraz? Sparta se odkopala sama, Slavii sráží chyby

Sparťan Ladislav Krejčí mladší opouští utkání s Lille potí, co dostal červenou kartu • Pavel Mazáč / Sport

David Pavelka odehrál po návratu do Sparty první utkání v Evropské lize proti Lille • Pavel Mazáč / Sport

Slavii sráží chyby a koncovka

Porážky, kterým se kvůli statečnému vzdoru a sympatické aktivitě minulý podzim v Lize mistrů tleskalo, jsou už nadobro uloženy v archivu. Prohry, které Slavia schytala v odvetě o milionářskou soutěž v Dánsku od Midtjyllandu (1:4) a ve čtvrtek ve vstupním duelu základní skupiny Evropské ligy proti Beer Ševě (1:3), už optimismus nevyvolávají.

Nejdůležitější spojovatel: hrubky v defenzivě. V Izraeli nechali „sešívaní“ protivníka dvakrát rozběhnout do ultra nebezpečných brejků, o nichž dobře věděli. Zmar u první branky ještě podtrhla mizerná (ne)domluva mezi brankářem Ondřejem Kolářem a stoperem Davidem Hovorkou.

Ten se navíc snadno nechal obrat o balon Eltonem Acolatsem před třetí brankou. „Byly to naivní ztráty, a to před každým gólem. Nicméně musíme na vzniklé situace daleko lépe reagovat,“ mračil se slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Vše se odvíjelo od osobní zodpovědnosti. „Nechápu druhý gól. Tuhle situaci jsme od těch hráčů viděli asi desetkrát,“ zlobil se kouč.

Beer Ševa - Slavia 3:1. Hovorka neměl svůj den, v Izraeli přišlo selhání

V defenzivě mu klíčí problém. Systém se třemi stopery, na který Trpišovský ve čtvrtek vsadil, nepřinesl ani jistotu v ofenzivě, ani šmrnc na soupeřově polovině. Je však pravděpodobné, že po odchodu Vladimíra Coufala do West Hamu bude k tomuto rozestavení sahat častěji. Po jednom zápase nemá v žádném případě smysl nic zatracovat.

S chováním obrany souvisí i absence Tomáše Součka, který odešel do West Hamu už v zimě. Před stopery umně fungoval, rozdával míče, vyhrával souboje. Podobný pilíř Trpišovský hledá. Nejlépe mu tam vychází Tomáš Holeš, který je však nyní kvůli koronaviru v karanténě. „Je to po dlouhé době, kdy hrajeme v Evropě bez klasické šestky na středu hřiště. Situace v záloze nás aktuálně hodně trápí. Je to nejvíce vidět po ztrátě míče,“ přiznal hlavní stratég červenobílých.

A pak je tu koncovka. Slavia měla proti Beer Ševě převahu, ale chyběl jí větší nápad, dravost, přímočarost, přesnost. Trpělivě, skoro až házenkářsky, soupeře obléhala, jenže když už měla opravdu dobrou příležitost, nebyla efektivní. Stanislav Tecl šel v prvním půli sám na brankáře Ohada Levitu, ale nastřelil jen jeho. Leckdo si vybavil třeba jeho neúspěšný nájezd proti Dortmundu z loňského podzimu. „Potřebujeme dát z šancí, které máme, první gól. Máme rychlejší hráče a místo toho, abychom zápas otevřeli a trápili je běžecky, tak to bylo úplně naopak,“ povzdechl si Trpišovský.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45. Agudelo, 86. Acolatse, 88. Acolatse Hosté: 75. Provod Sestavy Domácí: Levita – Dadia, Vítor (C), Taha (46. Tzedek), Kabha, Goldberg – Sallalich (79. Yosefi), Bareiro, Josué (89. Keltjens), Acolatse (89. Varenne) – Agudelo (70. Meli). Hosté: O. Kolář – Bořil (C), Kúdela, Hovorka, Oscar (89. Sima) – Malinský (58. Masopust), Traoré (46. Stanciu), Ševčík (75. Lingr), Provod – Musa, Tecl (58. Kuchta). Náhradníci Domácí: Varenne, Yosefi, Madmon, Tzedek, Keltjens, Shviro, Meli, Gamon, Ratson, Twito, Hatuel, Rahamim Hosté: Kovář, Stejskal, Sima, Zima, Stanciu, Masopust, Lingr, Kuchta Karty Domácí: Bareiro, Josué, Vítor, Varenne Hosté: Stanciu Rozhodčí Visser – Nijssen, Vanyzere – Van Driessche (višchni BEL) Stadion Ha Moshava Stadium, Petah Tikva

Sparta se odkopala sama

Ponechme stranou masivní absence v defenzivě i minimálně hodně podivný výkon sudího Dujeho Strukana. Sparta v prvním evropském duelu po čtyřech letech doma podlehla Lille vysoko 1:4. A podlehla mu zaslouženě. Lídr francouzské Ligue 1 prokázal větší rychlost, kvalitu i přímočarost.

Už před výkopem bylo dané, že jakýkoli bodový zisk lídra FORTUNA:LIGY by byl spíš překvapením. Lille sice nezní jako Bayern či Barcelona, snoubí v sobě ovšem ohromnou sílu. V tomhle směru trochu mate tělem, na Letnou totiž ve čtvrtek večer přijel skutečně špičkový soubor. „Pro mě je Lille možná nejsilnějším týmem v celé skupině,“ prohlásil po losu trenér Václav Kotal.

Navzdory bojovým podmínkám v přípravě na utkání ovšem Sparta herně rozhodně nepropadla, byť tomu konečný výsledek neodpovídá. I v deseti ale dokázala stát vzpřímeně, dokonce se jí povedlo i vyrovnat. Zároveň však není možné se tvářit, že ze strany rudých bylo všechno v pořádku.

To určitě nebylo. Jakkoli Sparta předvedla vysokou míru entusiasmu, bojovnosti i solidní organizaci hry, inkasované góly byly laciné. Povětšinou totiž padly po zbytečných chybách. První inkasované brance předcházela nedomluva ve středu pole, čtvrtý pak kardinální minela Matěje Hanouska v rozehrávce. V obou případech se při tom nakrásně dalo pohromě vyvarovat. „Je třeba, abychom si to rozebrali. Lille mělo rychlé hráče po stranách i nahoře. Musíme takovým situacím předejít,“ měl jasno stoper David Lischka .

Sparta v oslabení nestačila na Lille, Liberec naopak překvapil Gent

Sparta si tak znovu ověřila letitou pravdu, že co projde doma, to už se na mezinárodním jevišti trestá. Lille to jasně ukázalo, nemilosrdně totiž trestalo každý kiks domácích. Bez sentimentu.

Pražanům nepomohlo ani brzké vyloučení Ladislava Krejčího, jenž měl od úvodních vteřin problémy s náběhy útočníků soupeře. Ve 23. minutě ho hasil zatažením za záchrannou brzdu. Svůj tým ale vyloučením oslabil a de facto sebral i tu malou naději na body, se kterou Sparta do duelu šla.

I v tomhle případě můžeme mluvit o chybě, byť Krejčí nastoupil na nezažité pozici stopera, navíc musel hrát přes nohu. To ale nemůže být omluva, maximálně polehčující okolnost. „Utkání se tím úplně zlomilo. Kromě začátku, kdy nás soupeř chvíli překvapil, tak si myslím, že jsme dobře kombinovali, ale vyloučení nás srazilo zpátky,“ uznal Kotal.

Pro Spartu je důležité, aby se z chyb poučila. A zachovala si to dobré, co v duelu s Lille předvedla. Stavět se na tom určitě dát, zároveň je třeba mít na paměti, že Evropa žádné chyby neodpouští.