Trpišovský o COVIDU: Nechápu, proč testy jsou, když pozitivní stejně hrají

Bylo to třaskavé téma. Beer Ševa nasadila proti Slavii obránce Loaie Taha a záložníka Josuého, na lavičce seděl náhradní brankář Raz Rahamim a utkání koučoval hlavní trenér Josef Abukasis. Co je na tom divného? Všichni měli v úterý pozitivní test na COVID-19. UEFA je ale nechala hrát, protože už jsou nakažení dlouho a podle hygieniků nebyli infekční.

„Soustředili jsme se na náš výkon. Od prvního momentu, co jsme se dozvěděli tuto informaci, jsem říkal, že stejně nastoupí. Já hlavně doufám, že to pro nás nebude mít žádné zdravotní následky, protože jsme nastoupili proti některým hráčům, kteří byli před dvěma dny pozitivně testovaní. Z tohoto pohledu je to nepříjemné,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Červenobílí ale logicky nebyli nadšení, že do zápasu jdou aktéři, u nichž byl prokázán koronavir. Zvlášť v situaci, kdy jsou sami neustále testováni a dodržují přísný režim. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na tenhle problém upozorňoval už před utkáním. „Jako prezidenta klubu mě bez předložení covid negativního testu od UEFA na stadionu organizátor UEFA nepustil ani do autobusu.

Beer Ševa - Slavia 3:1. Hovorka neměl svůj den, v Izraeli přišlo selhání

Soupeřův trenér jde s pozitivním UEFA testem na tiskovou konferenci bez roušky a pozitivní hráči s týmem trénují na předzápasovém tréninku. Zvláštní doba,“ divil se Tvrdík na sociální sítí Twitter.

Trpišovský také nechápal. „Pro mě je nepochopitelné, že my podstoupíme testy, aby se zjistilo, jestli není někdo pozitivní. Ti, co jsou pozitivní, nemůžou nastoupit. Pak ale můžou nastoupit hráči, kteří jsou o den později na testech pozitivní. Vůbec tomu nerozumím a nechápu, proč se ty testy dělají. Ať tedy někdo rozhodne, že mohou hrát pozitivní hráči, a nebudeme to řešit. Neumím na to odpovědět. Nevím, na co ty testy jsou, když pozitivní hráči stejně mohou nastoupit,“ povzdechl si Trpišovský. Slavii kvůli koronaviru chyběl Tomáš Holeš.