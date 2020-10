Naděje pro Spartu! Stoper Čelůstka by v Miláně po zranění mohl nastoupit

Sparťan Ladislav Krejčí mladší opouští utkání s Lille potí, co dostal červenou kartu • Pavel Mazáč / Sport

David Pavelka odehrál po návratu do Sparty první utkání v Evropské lize proti Lille • Pavel Mazáč / Sport

Ondřej Čelůstka by na hřišti AC Milán mohl nastoupit • Pavel Mazáč (Sport)

V minulém týdnu čelila záplavě hororových zpráv týkajících se zdravotního stavu středních obránců, nyní se možná Spartě blýská na lepší časy. Podle informací serveru iSport.cz by mohl Ondřej Čelůstka naskočit do čtvrtečního utkání Evropské ligy na hřišti AC Milán. Pro Letenské by to byla spása na poslední chvíli.

Bez čtyř stoperů nastoupila Sparta v minulém týdnu do premiérového mače základní skupiny Evropské ligy proti Lille. Trenér Václav Kotal musel do boje poslat improvizovanou dvojici Ladislav Krejčí mladší a David Lischka, první jmenovaný navíc obdržel červenou kartu.

To je směrem k blížícímu se hitu na San Siru proti AC Milán pohroma, v případě Pražanů ale nakonec nemusí být tak zle. Ve hře je totiž návrat klíčového beka Ondřeje Čelůstky, podle informací redakce iSport.cz by ve čtvrtek mohl naskočit.

„V tuhle chvíli Sparta pracuje s variantou, že by ve středu obrany nastoupil Čelůstka s Lischkou,“ potvrdil zdroj blízký letenskému klubu.

V zákulisí se mluvilo o tom, že by Čelůstka za určitých okolností mohl hrát už proti Lille. Jeho nasazení by ale představovalo značné riziko, které Sparta s ohledem na nabitý program ve skupině odmítla podstoupit. Zkušený reprezentant místo toho dostal několik dní navíc, aby doléčil zranění třísla.

To se podle všeho povedlo, konfrontaci s AC Milán by měl Čelůstka stihnout. Pro Spartu je to důležitá zpráva, její defenzivní linie totiž nadále trpí personálním nedostatkem. Mimo hru jsou pro problémy s kolenem slovenští reprezentanti Dávid Hancko s Lukášem Štetinou, svalové zranění pak vyřadilo dalšího středního obránce Dominika Plechatého.

Při stopce Krejčího by Kotal musel jít znovu do experimentu, pravděpodobně se zatažením středního záložníka Davida Pavelky. Do téhle nouzové varianty se nakonec Sparta velmi pravděpodobně nebude muset nutit, Čelůstkův návrat dodá obranné formaci stabilitu.

A to se v konfrontaci se Zlatanem Ibrahimovicem a spol. nepochybně bude hodit...