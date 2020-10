Sparta v Miláně: Kiksy jako seriál, bohorovný Zlatan i lídři na papíře

Proti Lille Sparta prohrála o tři góly, herně ovšem obstála a mohla žehrat na bídný výkon sudího. Tyhle dvě polehčující okolnosti ale pro duel s Milánem neplatí. AC bylo lepší úplně ve všem, lídra FORTUNA:LIGY ve vzájemné bitvě svléklo do naha. Zlatan Ibrahimovic a spol. jasně demonstrovali, kolik toho Letenským chybí k dosažení opravdu vysoké evropské úrovně. „Opět se ukázalo to, co se neustále snažíme dělat. To znamená vysvětlovat hráčům, že základem, pokud chci hrát dopředu, je kvalitní výběr místa. My jsme ale většinu míčů hráli dozadu,“ prohlásil trenér Václav Kotal.

Seriál individuálních chyb má další díl

To, co v lize od jarního restartu dokázala Sparta do velké míry odbourat, to jí v Evropě nadále provází. Tedy zoufalé individuální chyby, které na takovou úroveň zkrátka absolutně nepatří. Proti Lille se jich dopustili Ladislav Krejčí mladší a Matěj Hanousek, tentokrát před prvním gólem osudově zakiksoval David Lischka, jenž se nechal školácky obrat o míč. „Já se k tomu už nechci vracet. To je stejné hodnocení jako s Lille. Jestliže chcete hrát na této úrovni, nemůžete udělat podobné chyby. Pořád se opakujeme. To je zbytečné. Musíte se zeptat hráčů, proč ty chyby dělají. Já pro to vysvětlení nemám,“ prohlásil zoufale Kotal.