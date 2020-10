Známkování Slavie: Stanciu asistencí vykoupil penaltu, Malinský pod dekou

Sedmdesát minut hráli proti deseti, navrch dostali luxusní možnost zahrávat pokutový kop. Jenže Nicolae Stanciu pálil jen do gólmana... Slavia pomalu propadala skepsi, nicméně pád do kolen odmítl Peter Olayinka. Deset minut před koncem se vyšplhal do vzduchu po rohovém kopu Stancia a zařídil náramnou výhru 1:0 nad Leverkusenem. Akcie na postup ze skupiny C Evropské ligy „nigerijský hřebík“ výrazně oživil! Jak ohodnotil výkony slávistů deník Sport?