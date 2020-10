Snad porazíme i Nice. Koneckonců musíme postoupit, uznal Zima

Dobrá bilance, ne?

„Je to jedno z největších vítězství v mé kariéře, v té klubové určitě. Užil jsem si to neskutečně a doufám, že není poslední. Přeju si, abychom i s Nice vyhráli, koneckonců musíme postoupit ze skupiny, takže doufám, že to zvládneme.“

Jak těžký zápas to byl?

„Průběh byl docela složitý, měli jsme problém v tom, že jsme hráli do plných, to je náš nedostatek, moc to neumíme. Ale chvála bohu, že jsme to zvládli, máme tři body a to je to nejdůležitější.“

V zápase jste mohl i skórovat, dokonce dvakrát. Proč to nevyšlo?

„Šance jsem měl. V první situaci mi to stoper výborně zablokoval, na můj vkus jsem to přitom trefil až moc dobře, jen zrovna do jeho nohy. Druhá střela mi vyšla na levou nohu, bohužel to šlo doprostřed, dalo se to trefit líp.“

Nebál jste se, že s vámi zacvičí neproměněná penalta Nicolae Stancia za stavu 0:0?

„To zacvičí s každým týmem, ale my si zachovali pořád stejnou mentalitu, hlavně skórovat. To, že jsme nedali penaltu, na tom nic nezměnilo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 80. Olayinka Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Holeš (61. Stanciu) – Malinský (72. Sima), Provod (76. Traoré), Oscar (61. Olayinka) – Lingr (46. Musa). Hosté: Hrádecký – Jedvaj, Tah, Dragović, Wendell – Baumgartlinger (C), Demirbay – Bellarabi, Wirtz (67. Amiri), Diaby – Alario (46. Bailey). Náhradníci Domácí: Kovář, Stejskal, Stanciu, Hovorka, Olayinka, Tecl, Sima, Kuchta, Musa, Traoré, Alijagić Hosté: Amiri, Bailey, Bender, Grill, Lomb, Sinkgraven, Tapsoba Karty Domácí: Provod, Olayinka, Musa, Ševčík, O. Kolář Hosté: Bellarabi (č) Rozhodčí Collum – Connor, Ross – Walsh (všichni SCO) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice