Proč Sparta nestíhá v Evropě? Chybí praxe, opory i forma lídrů

Zřejmě si představovali radostnější comeback do Evropy. Dva zápasy, nula bodů a skóre 1:7. Taková je vizitka Sparty v aktuálním ročníku Evropské ligy. „Bylo to pro nás další setkání se špičkovým fotbalem a skončilo to stejným rozdílem jako s Lille. To znamená porážkou o tři góly, těžce kousal trenér Kotal další příděl. Deník Sport hledal příčiny toho, co letenskou družinu v boji se zahraničními celky sráží.