Slavný kouč Vieira: Kolář? Máme dobrého brankáře, mlžil soupeř Slavie

Když se Slavia před rokem solidně předvedla v Lize mistrů, zacílilo Nice intenzivně na slávistického gólmana Ondřeje Koláře. Ten pak přiznal, že mu dokonce trenér Patrick Vieira volal a lákal ho do klubu na Azurovém pobřeží. Nice nabízelo v přepočtu okolo 400 milionů korun, ale přestup nevyšel. Když Slavia před pár týdny dostala do základní skupiny Evropské ligy právě tohoto protivníka z Francie, netajil Kolář nadšení a na konfrontaci se těšil. Ta teď přichází.

Otázka na Koláře na tiskové konferenci Nice logicky padla. Když ji Vieira uslyšel, jen se usmál a diplomaticky z ní vyklouzl. „Budete si muset prověřit své zdroje. My máme nesmírně dobrého brankáře Waltera Beníteze, který u nás prodloužil svůj kontrakt. Budeme pokračovat s ním,“ reagoval Vieira.

O samotné Slavii se už mluvit nezdráhal. Její vystoupení v posledních dvou letech v Evropské lize a Lize mistrů mu neunikla. „Slavia má významnou historii, v Evropské lize je to silný klub. Má dobré hráče, kteří hrají i za reprezentaci. Myslím, že to, co se týmu podařilo v posledních letech, svědčí o kvalitách trenéra,“ upozornil čtyřiačtyřicetiletý elegán na přínos kolegy Jindřicha Trpišovského.

„Mužstvo velmi dobře spolupracuje, dobře si rozumí. Slavia má velkou kolektivní sílu, dobrý tah na bránu, dokáže být ve své hře velmi intenzivní. Myslím, že je to silný a pospolitý tým,“ vypíchl Vieira.

Fakt, že soupeře z Vršovic nyní kosí koronavir, ho příliš nevzrušuje. „Myslím, že Slavia má tolik dobrých hráčů, že nepřítomnost několika z nich nebude mít vliv na její celkový výkon. Naší přípravu na zápas to nemění, neovlivní to ani způsob naší hry. Nastoupíme proti týmu, který má velké zkušenosti s Evropskou ligou, bude to pro nás těžké. Ale pokusíme se odvést co nejlepší výkon. Jsme připraveni,“ prohlásil hlavní stratég Nice, aktuálně čtvrtého týmu francouzské ligy.

