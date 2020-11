Český brankář ze Skotska: Sparta tu má šanci. Celtic udělal krok zpět

Co Spartu v Glasgow vlastně čeká?

„Celtic není momentálně v ideálním rozpoložení. Hráli jsme s nimi dvakrát, a co jsem viděl jiné jejich zápasy, rozhodně to není ten Celtic z předloňské sezony, kdy je trénoval Brendan Rodgers. Pod ním hráli skvělý fotbal, dokázali ovládat zápasy, drželi míč a kombinovali. To všechno s velkým přehledem. V aktuálním ročníku mi přijde, že už tak silní nejsou. Výsledky ani předvedená hra nejsou optimální. Ale pořád mají v kádru zajímavé hráče. Například Odsonne Edouard. Vrátil se jim poté, co byl dva týdny mimo kvůli nákaze COVID-19.“

Viděl jsem váš semifinálový duel v poháru. Udělalo na mě dojem, v jaké intenzitě chtěl Celtic hrát. To je běžné?

„V neděli to pro ně byl klíčový zápas. Prohráli s Rangers derby, s námi v lize jen remizovali, takže se museli za každou cenu dostat do finále poháru. Museli být pod velkým tlakem. Na druhou stranu bych neřekl, že extrémně dominovali. Vstřelili dva hezké góly, po kterých se uklidnili a dovedli zápas k vítězství. Podle mě má Sparta šanci v této chvíli na Celtiku uspět.“

Sparta jako nejhratelnější soupeř?

A jak toho může docílit?

„Doporučil bych jí například zápas s Ferencvárosem (1:2) ve 2. předkole Ligy mistrů, který nezvládli. Celtic poměrně dost držel míč, ale Maďaři udeřili z brejku. Tudy by mohla vést cesta. Současná obrana není moc rychlá. Shane Duffy, který hostuje z Brightonu, je sice obrovský, ale s rychlostí má problémy. Navíc bude chybět Kristoffer Ajer, který je jeden z mála stoperů dobře rychlostně vybavený. To by pro Spartu mohla být velká výhoda.“

Nejspíš na Celtic zkusí rozestavení se třemi obránci. Může to na něj platit?

„V poslední době to občas zkouší právě Celtic. Těžko říct. Například na krajích mají poměrně rychlé hráče. Beci Frimpong i Laxalt jsou