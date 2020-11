Slávisté se prošli prosluněným Nice. Rozpoložení je fantastické, říká kouč

Sluníčko, k tomu velmi příjemná teplota. Fotbalisté Slavie jistě velmi rádi vyměnili českou inverzi a nepříjemný mráz za modré azuro v Nice. Ve středu dopoledne se hráči českého mistra prošli po městě, aby nabrali sílu a energii na čtvrteční náročnou šichtu. Ve čtvrtém utkání základní skupiny Evropské ligy budou po dvou domácích výhrách usilovat o třetí vítězství za sebou, které by je výrazně přiblížilo k postupu do jarní vyřazovací fáze. Francouzský celek odehrál poslední soutěžní zápas 8. listopadu, jelikož ho zasáhla nákaza koronavirem. K tréninku se vrátil teprve v pondělí.

Slavia vyhrála první vzájemný duel ve skupině v Edenu 3:2 i díky dvěma gólům útočníka Jana Kuchty navzdory tomu, že jí kvůli koronaviru chybělo pět hráčů. Nice postihlo onemocnění covid-19 ještě hůře, protože se nakazilo minimálně deset hráčů. Zatímco český šampion v sobotní ligové generálce vyhrál v Opavě drtivě 6:0, čímž vyrovnal nejvyšší vítězství v sezoně, utkání Nice s Marseille bylo odloženo.

„Příprava je poměrně stejná jako na každý zápas. Zprávy jsou, že jejich hráči by měli být po karanténě a zdraví. My jsme byli v podobné situaci při domácím utkání. U nich je úplně jedno, kdo nastoupí, ta kvalita tam prostě je,“ řekl v nahrávce pro média asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Zápas považuje za klíčový k postupu. Zatímco Pražané s Leverkusenem zatím získali šest bodů, Nice s Beer Ševou tři. Ze skupiny projdou dál první dva celky.

„Víme, o co hrajeme, a oni to vědí taky. Tenhle zápas je, dá se říct, nejdůležitější. Kdybychom vyhráli, už by nám asi v podstatě stačila jen jedna remíza a postupujeme,“ prohlásil Houštecký.

Slavia půjde do utkání v pozici lídra české ligy. Pro Pražany je to v této sezoně poprvé, co před utkáním Evropské ligy nastoupili v domácí soutěži. V říjnu a listopadu se kvůli opatřením v boji proti koronaviru sportovní soutěže v Česku zastavily.

„Rozpoložení je teď fantastické. Kluci zase najeli na to, co nás vždy zdobilo, absolutně stoprocentní přístup po všech stránkách. Doufejme, že nám to vydrží, nálada je fakt výborná. Doufejme, že se to přenese i do zápasu a uspějeme,“ uvedl Houštecký.

Velký náboj bude mít zápas pro brankáře Ondřeje Koláře. Slávistický gólman, o něhož Nice v minulosti stálo, nedaleko tohoto města vyrůstal, neboť jeho otec hrál ve Francii volejbal. „Těším se na návrat do Francie, dlouho jsem tam nebyl. Jsem zvědavý, jak to tam vypadá. Hlavně se těším na zápas,“ konstatoval Kolář.

Utkání má výkop ve čtvrtek v 21:00.