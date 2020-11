Potřebujeme tři body, ví Kotal před Celtikem. Hancko se chystá do akce

Lukáš Juliš (39) uprostřed oslavuje svůj gól do sítě Celtiku v Evropské lize • Reuters

Je to jediný tým, který dokázala Sparta za poslední téměř dva měsíce porazit. Celtic Glasgow. Skotský gigant, jenž se ovšem zmítá ve velkých výkonnostních problémech. Toho budou chtít Letenští ve čtvrtečním utkání Evropské ligy využít. Zadání je jasné: zvítězit. „Jenom tři body nám udrží naději na postup,“ burcuje hlavní trenér Václav Kotal.

Celtic táhne sérii mizerných výsledků. Zvyšuje to vaší šanci na úspěch?

„Myslím, že všichni jsme ve fotbale pod tlakem neustále. Je otázka, jak to zvládnou hráči. Celtic disponuje kvalitním a zkušeným týmem, hrají dlouho ve stejné sestavě, bude to těžké utkání jako ve Skotsku. Rozhodne efektivita útočné fáze a organizace obranné hry, která nám naposledy moc nešla... Ale věřím, že si hráči uvědomí, že musíme zlepšit obrannou činnost celého mužstva, pokud chceme uspět.“

Pod palbou kritiky je především trenér Neil Lennon. Dokážete se vžít do jeho kůže?

„Samozřejmě to dokážu pochopit. Přečetli jsme si, že je pod tlakem fanoušků, ten je vždycky velký. Fotbal je hra, přichází dobré i horší chvíle. Je to otázka síly mužstva, jak se s tou situací dokáže vypořádat.“

Skotové se netají tím, že budou chtít hodně útočit. S jakou strategií půjdete do utkání vy?

„Myslím si, že oni nevyčkávali ani doma. My jsme ve stejné situaci. Pokud chceme pomýšlet na eventuelní postup ze skupiny, naději nám zajistí pouze tři body.“

Proti Dynamu vám naposledy chybělo hned osm hráčů. Jaký je stav nyní?

„K dnešnímu dni (středa) je to o jednoho hráče lepší, do tréninku jde Dávid Hancko. Pokud se vyjádří, že je v pořádku, měl by nastoupit.“

Věříte, že by právě on mohl zklidnit často chybující defenzivu?

„My se na každé utkání připravujeme zodpovědně. Máme soupeře nastudované, ale realizace je na hráčích. Věřím, že Hanci je tím, kdo by nás mohl uklidnit. Bude to ale o práci celého týmu.“

V posledním období jste inkasovali spoustu zbytečných branek. Snažil jste se pracovat s psychikou mužstva?

„Individuální chyby z lavičky můžete těžko ovlivnit. Je to v hlavách hráčů, protože pokud si sami neuvědomí, že základem každé kvalitní hry je bezpečnost v obranné fázi i při zakládání útoků, je velmi složité na ně působit. Věřím, že jsme si to vybrali, a podáme celkově lepší výkon.“

První duel ve Skotsku vám vyšel náramně. Je v silách týmu, aby ho zopakoval?

„Způsob hry by se neměl změnit, samozřejmě bude důležité, v jakém rozestavení nastoupí Celtic. Studovali jsme jejich hru, hrají na tři i čtyři obránce, budeme reagovat na jejich rozestavení. Věřím, že hráči si uvědomí, že jedině zodpovědný výkon a kolektivní práce celého mužstva nám mohou přinést úspěch.“

Co tedy podle vás rozhodne?

„Efektivita. Na Celtiku se nám dařily protiútoky, s Budějovicemi jsme prohráli, ale měli 27 střeleckých pokusů. Rozhodla i nízká efektivita útočné fáze a chyby v obraně. Věřím, že na utkání na Celtiku navážeme a nastartujeme další sérii.“

