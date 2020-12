Hoftych: Skóre mě neštve. Chceme pomoct koeficientu, Gent rozkýveme

Klasická otázka dnešní doby na úvod, jste zdraví?

„Momentálně můžeme konečně říct, že máme kompletní tým. Na tréninku jsme se sešli v plném počtu, beru ale, že někteří kluci mají stále kondiční resty. Blížíme se každopádně k fyzickým číslům, které po mužstvu normálně vyžadujeme. Dotrénováváme se."

Gent zatím ve skupině neuhrál ani bod a naposledy prohrál v belgické lize 0:3 s Waregemem, za který se trefil i Tomáš Chorý. Může soupeř zvolit úplně jiný herní styl oproti prvnímu vzájemnému duelu?

„Víme, že poslední zápas prohráli doma 0:3, což pro ně není v jejich situaci ideální. V tuto chvíli těžko říct, jak se soupeř bude prezentovat. Má své problémy, dostali trojku od soupeře, kterého mysleli, že porazí. Byl to pro ně určitě neočekávaný výsledek... Netroufám si říct, v jakém rozpoložení je kabina Gentu. Mají v týmu poměrně dost cizinců a trénuje je relativně mladý kouč, je otázka, jak se na nás budou chystat. Musíme být připravený na kterýkoliv způsob boje."

Před první bitvou v Liberci se zdálo, že vás podcenili, ne? Trenér De Decker mluvil o jasných třech bodech...

„Tenkrát jsme toho lehce využili. Hráči vyjádření četli, my také. Osobně trenérovi celkem rozumím v tom, že když u nás sejdete schody k hrací ploše, přijdete na útulný stadion. Pro někoho může být až příliš malý... Ale bylo důležité, že jsme soupeře poprvé porazili. Asi neočekávali, že budou v tuto chvíli ve skupině bez bodu. Chceme se určitě porvat, abychom zůstali před posledním kolem na třetím místě.“

Jak na ně? Určitě se na váš styl hry přes rychlé brejky připraví o něco líp než poprvé, že?

„Mohl bych slíbit ofenzivní smršť, ale neslíbím. Vycházíme z určitého systému, který soupeř nemá rád. Hru do dobré obrany. Víme, že chceme být poctiví dozadu a trestat soupeřovi chyby. Když si vybavíte zápas, který jsme odehráli U Nisy, byl hlavně o týmovém pojetí, o Filipu Nguyenovi a o tom, že jsme proměnili naši šanci. Soupeř naopak své nedal. Vycházíme z toho, že pokud chceme znovu uspět, musíme hrát svými zbraněmi. Určitě ne pasivně, ale z poctivé obrany s rychlým přechodem do útoku."

Ačkoliv se střelecky Gentu v posledních zápasech úplně nedaří, pořád má v ofenzivě velkou sílu.

„Je potřeba eliminovat jejich výbornou křídelní hru, jsou zároveň velmi slušní v soubojích jeden na jednoho a v rychlém přechodu do útoku. Jde o mužstvo s individuální kvalitou, koneckonců mají v kádru gólové hráče. Roman Jaremčuk sice naposledy nehrál, ale je výborný střelec. Mají dobré mužstvo, které momentálně neprožívá úplně povedený podzim, v Evropě už je ze hry a na domácí scéně se drží spíš ve spodní části... Nejde u nich asi tolik o tým, ale jak už jsem říkal, disponují kvalitními individui. S Crvenou zvezdou sice prohráli 0:2, ale na šance byli daleko lepší než soupeř.“

Naopak okénka v obraně se otevírala i minule, budete jich chtít znovu využít?

„Dopředu jsou na tom velmi dobře, ale patří k tomu také pomalejší návraty do defenzivy, která často působí zmatečně. Musíte ji rozkývat a nabíhat za hráče, často se pak špatně křižují a zajišťují, čehož budeme chtít využít. Kdyby měl Gent aktuálně devět bodů ve skupině a válcoval ligu, bylo by sebevědomí jejich hráčů asi někde jinde. Nevím ale, v jakém jsou přesně rozpoložení. Do jejich klubu nevidím a neznám poměry uvnitř. Chceme pocitově uhrát slušný zápas, abychom byli schopni bodovat. Zároveň chceme získat body do koeficientu. V poslední době jsme se soustředili hlavně na to, abychom dali po covid pauze a derby s Jabloncem (1:3) tým co nejdřív do pořádku. Výsledkově jsme minulý týden proti Hoffenheimu neuspěli, myslím však, že jsme odehráli zápas, který nás posunul zase o něco dál. Jsme chytřejší, máme víc hráčů k dispozici. Pořád vnímám, že je soupeř favorit, nicméně budeme chtít využít toho, že je naše mužstvo prakticky stoprocentně dotrénované."

Jaká bude teď vaše motivace? Na postup máte už jen teoretickou šanci, takže koeficient?

„Už do skupiny jsme vstupovali s tím, že jsme v první řadě rádi, že jsme postoupili. Chceme plnit koeficient, což se nám povedlo v kvalifikaci a prvním duelu s Gentem. Teď jsme měli tři extra těžké zápasy, ale ve zbytku soutěže se chceme prezentovat jako dobrý tým a vytvořit si šanci na další body."



Neštve vás přece jen nehledě na problémy s koronavirem skóre 2:12, které je jedním z nejhorších v základních skupinách?

„Řeknu, že neštve. Dostali jsme dva těžké zásahy od Crvene zvezdy a Hoffenheimu, kam jsme jeli v sestavě, která měla k optimu daleko. Jak nám karanténa pomohla v utkání s FCSB, uškodila nám ve dvou nejtěžších zápasech. Skóre mě tedy zase tak netrápí."