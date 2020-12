Slavii v Evropské lize hrozí giganti! Jaké kluby může na jaře potkat?

Slavia zakončila skupinu Evropské ligy vysokou porážkou na hřišti německého Leverkusenu (0:4) a do jarní fáze postupuje z druhého místa. Co to znamená pro pondělní los play off? Že Pražané se zařadí mezi nenasazené týmy a mohou potkat hned několik velmi zvučných jmen. Namátkou Manchester United, Arsenal či Ajax Amsterdam.