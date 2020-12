České kluby vydělaly už 645 milionů! Sparta zúročila svůj klubový koeficient

SK Slavia Praha – 320,5 milionu korun

Z jakých položek se částka skládá?

135 milionů play off LM

79 milionů skupina EL

62 milionů 4 výhry

13,5 milionu postup do vyřazovací části

31 milionů prémie za klubový koeficient

Pro českého mistra byla klíčová účast v play off Champions League, která je štědře honorovaná i v případě neúspěchu. Pokud by Slavia porazila Leverkusen, vydělala by dalších 42 milionů korun navrch.