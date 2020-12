Trpišovský: Těší nás, že nás soupeři berou vážně. Koho v Německu pošetří?

Před zápasem v Leverkusenu máte jistý postup do vyřazovací fáze Evropské ligy, ale hrajete o první místo. Jak utkání berete?

„Hrozně si vážíme toho, že jako český tým můžeme hrát o vítězství ve skupině Evropské ligy. To není častý jev. Jde i o další důležité věci: o klubový a národní koeficient, o peníze. Ten zápas je pro nás nesmírně důležitý. Ale na druhou stranu ho bereme jako velký svátek. Je to zápas venku u celku, který patří dlouhodobě na špici bundesligy. Vážíme si toho, že tu můžeme hrát a že se po roce zase můžeme představit na německé půdě, loni jsme hráli v Dortmundu. Víme, že máme o co hrát, na druhou stranu jsme rádi, že můžeme hrát bez vyloženého tlaku na výsledek a v některých fázích zápasů můžeme být odvážní.“

Jak k utkání přistoupíte vzhledem k tomu, že vás pak ještě do Vánoc čekají čtyři ligové zápasy? Budete šetřit některé hráče, kteří byli v poslední době vytížení?

„Spíš vynecháme hráče, kteří mají nějaký zdravotní problém. Někteří absolvovali derby se zdravotními obtížemi a čeká nás náročný program, všechno to budou těžké zápasy. Spíš budeme brát v potaz zdravotní stav hráčů, abychom jejich stav nezhoršili a nepřišli o ně na delší dobu.“

V barvách Leverkusenu se představí český útočník Patrik Schick. Berete zápas o to prestižněji a upozorňoval jste na něj speciálně obránce?

„O Patrikovi jsme se bavili, protože je typologicky jiný než Alario. S obránci o něm ještě budeme mluvit. Doufáme, že bude hrát, abychom se na hřišti potkali. Dobré je to hlavně pro kluky, že si mohou zahrát proti sobě. Zápas je to ale prestižní vším, co už jsem řekl. Vždy je příjemné, když se potkáte v Evropě s týmem, kde hraje český hráč. Ale Leverkusen je podle mě nejtěžší soupeř ve skupině a jde o první místo.“

Jste jediným týmem, který zatím na podzim Leverkusen porazil. Je to pro vás z tohoto pohledu nejcennější vítězství v dosavadním průběhu sezony?

„Vážíme si toho hodně. Leverkusen je pro mě naprosto špičkový tým. Vidíte na něm charakteristický rukopis trenéra. Jsou na špici v bundeslize. Vítězství proti nim nám hlavně pomohlo po utkání proti Beer Ševě. Jinak všechny zápasy v Evropě jsou těžké a vítězství se musíte zasloužit. Jsem rádi, že proti nám zase stojí tým s jinou filozofií. Leverkusen je pracovitý, běhavý tým s velkou kvalitou. Čeká nás velká zkouška, moc se na ni těšíme.“

Cítíte, že evropské týmy k vám mají po dobrých výsledcích v posledních letech větší respekt?

„Myslím, že vždy je to o aktuální výkonnosti. Je to o tom, co aktuálně předvádíte a jak nepříjemní pro soupeře jste. Když se na nás někdo podívá v Beer Ševě, udělá si na nás názor. A když nás vidí v ostatních zápasech, má zase jiný názor. Za dva roky jsme si nějaké jméno udělali, ale dneska máme jiný tým, má jinou typologii, charakteristiku. Tohle je trochu jiná Slavia než dřív, jsem rád, že tihle kluci na to navázali a že nás týmy berou vážně a jsme pro ně nebezpečný soupeř. To je vidět, když se bavíme s některými hráči, víme, jak se na nás připravují a upřednostňují zápasy s námi před ligou. Nějakou kvalitu máme. Mám strašnou radost, že kluci, co na evropské scéně začínají, zvládají zápasy po běžecké, taktické a výkonnostní stránce. Je to vidět na žebříčku klubů, kdy jsme se dostali snad do první čtyřicítky, to je skvělé. Postavení si ale musíte vydobýt na hřišti a pak ho potvrzovat. My to musíme potvrdit hned ve čtvrtek, pak na jaře a příští sezonu znovu. Není nic staršího než včerejší vítězství. Každý vás posuzuje podle posledního zápasu.“

