Polidar i Vitík ukázali předpoklady, chválil Kotal. Co řekl o Minčevovi?

Pořádně řízl do sestavy. Vlastně v maximální možné míře. Trenér Sparty Václav Kotal poslal do utkání s AC Milán oproti víkendovému derby jedenáct jiných hráčů. Vesměs talentované mladíky, průměrný věk základní sestavy činil pouze 21,6 roku. Výsledkem sice byla těsná porážka 0:1, ovšem taky velmi svěží a směrem do budoucna nadějný výkon. „Myslím, že minimálně dva kluci si řekli o šanci v neděli na Slovácku,“ potvrdil zkušený kouč.

Ukázalo vám utkání s AC Milán, že navzdory porážce může být o budoucnost Sparty dobře postaráno?

(usměje se) „Nedělal bych závěry z jednoho utkání. Určitě si ale myslím, že tam byla řada kvalitních výkonů. Ať už Polidar, Souček nebo Vitík ukázali předpoklady. Máme několik zajímavých mladých hráčů, což je v pořádku. Teď je to jen otázka času, dalšího vývoje a toho, aby získávali zkušenosti.“

Po derby jste volal po zrychlení hry. Bylo to v tomhle směru proti Milánu lepší?

„Úplně v pořádku to nebylo, pořád mi chybí v přípravné fázi rychlejší kombinace. Ta slouží k tomu, abychom se dostali do pásma mezi zálohou a obranou soupeře. Tam už můžeme vymýšlet předfinální fázi. I proti Milánu jsme některé situace mohli řešit konstruktivněji, trpělivěji otáčet balon. Nejen tenhle zápas, ale celá účast v Evropské lize, pro nás byla dobrou školou. Máme hodně mladých kluků. Je na čem stavět, ale zároveň víme, že nás čeká spoustu práce.“

Sedmnáctiletý Martin Vitík dostal první velkou šanci a rozhodně obstál. Souhlasíte?

„Jeho výkon hodnotím komplexně. Chybělo mi větší zapojení při zakládání útoků. To zvládal Plechatý, který ale není tak konstruktivní jako Vitík. Znám ho z mládeže, škoda, že se víc nedostával do předfinálních situací. To mi trochu chybělo, je to škoda. Celkově si myslím, že jsme mohli z toho utkání vytěžit víc.“

Poprvé od července loňského roku naskočil do takhle ostrého duelu Tomáš Wiesner. Ukázal, že s ním můžete do budoucna počítat?

„Wiesner je rychlostní typ. Pokud bude v pořádku, má velmi dobré předpoklady. Dá se s ním pracovat. Stejně jako další ale doplácí na to, že nemůžeme hráče ohrávat v béčku. Zápasová zkušenost je důležitá, na tréninku ji nezískáte. Jsem rád, že tohle utkání mohl nejen on absolvovat.“

Trenér Sparty Václav Kotal udílí pokyny svým svěřencům v duelu s AC Milán. V pozadí činí totéž kouč italského celku Stefano Pioli







Proč opět nedostal příležitost gólman Dominik Holec?

„Je to stejný případ. Nehraje nám béčko, nemáme ho kde rozchytat a protočit. Po konzultaci s trenéry brankářů v tuhle chvíli sázíme na dvojici Nita a Heča.“

Jak velkou mrzutostí jsou vynucená střídání Srdjana Plavšiče a Adama Karabce?

„Hlavně u Karabce je to problém. Obnovilo se mu zranění, které si přivezl z národního týmu.“

Přiznejte, nezklamal vás trochu výkon Martina Minčeva?

„Měl problémy s kondicí. Byl zraněný, pak odjel na nároďák, kde odehrál asi deset minut. Taky nemohl mít zápasové vytížení, navíc nám hrála celkem dobře dvojice Juliš a Karlsson. Minčev má zatím problémy s přepínáním do obranné fáze, rychlost v přechodu je rozhodující. Musí si uvědomit, že hra má dvě fáze. Kolikrát ho vidíte, že skončí útok, a on se do základní pozice vrací pěšky, to v současném fotbale nejde. Celé mužstvo musí pracovat tak, abychom měli vyrovnanou obrannou a útočnou fázi.“

Řekl si některý z mladíků o šanci i v nedělním zápase na Slovácku?

„Určitě. Pokud budou zdravotně v pořádku, tak si myslím, že minimálně dva se do základní sestavy dostanou.“

V základní skupině Evropské ligy jste nakonec skončili se šesti body třetí. Jak vystoupení hodnotíte?

„Jsem realista v tom, že v současné době byli AC i Lille soupeři nad naše síly. Jsem rád, že jsme se dokázali v obou utkáních vypořádat s Celtikem, který je sice v krizi, pořád má ale výborné hráče a reprezentanty. Pro naše mladé kluky to byla obrovská zkušenost. Uděláme vše pro to, abychom se do pohárů v příští sezoně vrátili. Další účast by nám pomohla se dostat zase o kus dál.“