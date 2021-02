Slavia se jde v Evropské lize prát o zázrak. Podle expertů padnou dva góly

Leicester doma válí, v Premier League na King Power Stadium porazil třeba slavný Liverpool 3:1. Po utkání v Praze to schytal od médií, a tak se čeká, že Lišky v odvetě předvedou diametrálně odlišný výkon a jejich jediným cílem bude vítězství a tím i postup.

I remíza by tak byla pro Slavii skvělá. jenže to nebude tak snadné. Odpovídá tomu i kurz 4,07:1, který mají na svém tiketu dvě procenta tipérů. „Hodně se také sází na postup Lišek s kurzem 1,41:1 nebo na to, že uvidíme alespoň dva góly (1,27:1)," naznačuje Světlíková, že zápas nabídne parádní podívanou.