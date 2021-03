Soukup o Slavii: Stanciu s Provodem nadprůměrní, chyby Koláře se opakují

Po dvou letech znovu do čtvrtfinále Evropské ligy? Pro Slavii to po první bitvě s Glasgow Rangers není nedosažitelná meta, i když… „Po tom, jak byl zápas rozehraný, jsem očekával slávistické vítězství,“ přiznal v rozhovoru pro iSport.cz trenér Miroslav Soukup, vicemistr světa s reprezentační dvacítkou z roku 2007. Kdo byl pro něj mužem večera? Co říká na remízový gól Rangers? A co znamená výsledek 1:1 pro odvetu? I to se dočtete v zamčené části rozhovoru.

Pár hodin před zápasem tipoval: „Glasgow Rangers, další tým z Ostrovů. Slavii by tenhle soupeř mohl vyhovovat stejně jako v předchozím dvojzápase Leicester, znovu by mohla uspět.“ Tahle předpověď Miroslavu Soukupovi vyšla napůl: slávisté po domácí remíze 1:1 nemají vůbec nic jistého. „Zároveň ale nic neztratili,“ věří někdejší kouč reprezentace Bahrajnu či Jemenu.

Slavia vedla, pak z první přímé střely na branku dostala vyrovnávací gól a nakonec mohla vyhrát. Berete remízu jako ztrátu?

„Do gólu Rangers jsem neměl pochyb, že by Slavia neměla vyhrát. Natož jen 1:0. Rychle šla do vedení a myslel jsem si, že po první brance její tlak zesílí a přidá další góly. Směrem do defenzivy byli slávisté dlouho zodpovědní a nedávali Rangers šanci, aby se dostávali do útoku.“

Mimochodem, překvapilo vás, kolik měl Nicolae Stanciu při gólové střele prostoru?

„Nebylo to ani tak o prostoru, jako spíš o rychlosti. Stanciu to udělal precizně: chytře si došel pro přihrávku a prvním dotykem si posunul balon do směru střely. Nedal si míč daleko od nohy a hned se dostal ke střele, trefil to velmi dobře.“

Slavia měla zápas báječně rozehraný, ale ještě v první půli inkasovala. Dost smolně, viďte?

„Čtvrteční večer byl dokonalým příkladem toho, co dokáže s vývojem zápasu udělat hloupý gól. Brankář Kolář si nejspíš myslel, že míč půjde ven, ale spletl se. Mám pocit, že se na jaře u něj některé chyby včetně nesmyslného vybíhání opakují, ale…“

Ale?