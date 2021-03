Trpišovský: Teď postupují Rangers, ale... Zákrok McGregora byl úchvatný

Podíval se na hřiště na Ibrox Stadium a ulevil si. „Vypadá lépe, než se o něm mluvilo, na první pohled by to neměl být problém,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský. Takže do boje. Slávistický kouč povede už ve čtvrtek večer své mužstvo proti Rangers v odvetě osmifinále Evropské ligy. V mírné výhodě jsou po remíze 1:1 domácí. „Ale věřím, že to zvládneme,“ doufá Trpišovský.

Jaké jsou plány do utkání?

„Vnímáme výsledek prvního zápasu a sílu Rangers, kterou ukázali v celé téhle sezoně. Je to odolný a silný soupeř. Je to tým, kterému je náročné vnutit způsob hry. Ale měli jsme čas se připravit, věřím, že to v zápase ukážeme, a že to zvládneme.“

Budete ale muset prostřelit brankáře McGregora, který vám posledně vzal výhru nevídaným zákrokem…

„Já už jsem to říkal po prvním zápase, že nepamatuju takhle úchvatný a geniální zákrok. Bylo to lepší než legendární Banks. Máme tu vedle sebe střelce, můžeme se ho zeptat (obrací se na Lukáše Masopusta, proti němuž McGregor skvělý zákrok předvedl). Neuvěřitelný zákrok. Hřiště mokré, hlavička prudká a on to ani nevyrazil. Potvrdil, že je ústřední postavou Rangers. Ve všech zápasech, co vidíme, je schopný klíčovými zákroky podržet. Nevybavuju si podobný zákrok, co sleduju fotbal. Je to pro mě skoro až nepochopitelné.“

Budete spíš útočit, nebo spíš bránit?

„Výsledek je 1:1, do zápasu vstupujeme tak, že Rangers postupují. Každý vyspělý tým musí umět útočit i bránit. Víme, že potřebujeme vstřelit gól. Ale pro nás nic nemění, do každého zápasu jdeme s tím, že chceme dát gól. Víme, že Rangers mají svůj styl, který moc nemění, zkusíme je ale překvapit.“

V prvním utkání jste byli většinu času na míči, kde teď bude klíč k postupu?

„V našem výkonu. V prvním zápase jsme neukázali vše, co umíme. Ve druhé půli jsme byli nepřesní. Musíme vyřešit líp situace, které si vytvoříme, nedostat laciný gól. Nebude to jednoduché.“

Jak teď vnímáte Rangers po té první zkušenosti z Edenu?

„Vzbuzují respekt vším. Historií, jménem, tím, co ukázali v této sezoně. Pravda leží na hřišti, tam musíte ukazovat opakovaně kvalitu. Víme, že máme venku úspěšné série.“

Hodně se od prvního utkání mluví o kvalitě trávníku na Ibrox Stadium. Je ve stavu, který vám bude vyhovovat?

„Tráva je řidší, zlatá úroveň oproti tomu, co jsme zažívali v posledním čtvrt roce. Vypadá lépe, než se o něm mluvilo, na první pohled by to neměl být problém.“

Na stopera půjde vedle Ondřeje Kúdely Simon Deli místo vykartovaného Davida Zimy. Zvládne to?

„V tom problém nevidím. V minulosti ukázal, jak velký to je hráč. V neděli jsme šli trochu do rizika, dali jsme ho do sestavy, ale ukázal, že je zpátky ve formě, ve které odcházel do Brugg. Problém to není, naopak nám to dává větší variabilitu, na stoperu budeme mít praváka a leváka.“