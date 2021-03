Z letiště na policii? Kúdelu může po návratu na Ostrovy čekat výslech

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Tady to mezi Kúdelou a Kamarou všechno začalo. • Reuters

Od hrůzostrašné odvety osmifinále Evropské ligy mezi Rangers a Slavií (0:2) už uplynul téměř týden, celá kauza ale nadále žije vlastním životem. Podle nejnovějších zpráv by mohl obránce Pražanů Ondřeje Kúdelu po návratu na Ostrovy čekat policejní výslech v reakci na údajné rasistické urážky směrem k protihráči Glenu Kamarovi.

Český mistr ve vzájemném dvojzápase toho skotského jasně zastínil, v odvetě ho dokonce výkonnostně totálně přejel. Sportovní výsledek klání ale úplně přebily další události, jednou z nich je obvinění ze strany záložníka Rangers Glena Kamary, že ho měl Ondřej Kúdela rasisticky urazit.

Stoper národního týmu i Slavia tohle mimořádně silné obvinění opakovaně odmítli, nyní mají celou věc v rukou vyšetřovací orgány. A nejde pouze o UEFA, ale taky o skotskou policii.

Švanci, ty jsi blázen! Šmicer a Švancara v emotivní výměně názorů o aféře v Glasgow

Ta v úterý oficiálně potvrdila, že obvinění z rasismu, ke kterému údajně mělo před týdnem ve čtvrtek na Ibrox Stadium dojít, skutečně vyšetřuje.

Podle Kamarova právníka Aamera Anwara by dalším krokem měl být Kúdelův výslech. „Glen vítá, že se celá situace šetří. Nyní by měla skotská policie Kúdelu vyslechnout, až se 8. dubna vrátí do Anglie,“ cituje hráčova advokáta list Guardian.

Právě na začátku dubna totiž na Slavii čeká čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu, první utkání je na programu zmíněný den v Londýně.

„Nikdy nelze ospravedlnit hluboce urážlivý, provokativní a rasistický jazyk, ze kterého je Kúdela obviněn,“ doplnil Anwara v oficiálním prohlášení s tím, že pokud bude slávistický obránce shledán vinným, musí UEFA ´přistoupit k uložení přísných sankcí´.

Paralelně s obviněním ze strany Kamary pak skotská policie šetří i údajné fyzické napadení Kúdely, jehož se měl dopustit právě záložník Rangers. Slavia na tuhle skutečnost upozornila bezprostředně po utkání, v minulých dnech podala trestní oznámení a najala si právní kancelář.

INSIDER: Kúdela se jim měl raději smát. Kádr Sparty je záhada, říká Siegl

Kovář: „Drželi nás na hřišti kvůli Kúdymu, že řekl, že je fucking monkey.“

Konflikt Kamara vs. Kúdela: co zaznělo z obou stran a vyjádření kouče Gerrarda