Trpišovský a Anglie? Po postupu by se zajímal každý, míní znalec Arsenalu

Jindřich Trpišovský a zahraniční angažmá? Téma, které každých pár měsíců po dalších senzačních výsledcích fotbalistů Slavie v Evropě zákonitě přistane na stůl. Po případném postupu přes Arsenal už by na českého trenéra mohly přilétnout i nabídky ze zvučných adres v elitních soutěžích. Britský novinář deníku The Guardian Nick Ames, který se dlouhodobě specializuje na Arsenal, popsal před dnešní odvetou čtvrtfinále Evropské ligy, jak by mohla vypadat cesta kouče Slavie mezi evropskou elitu.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Jaký dojem v britském prostředí zanechal trenér Trpišovský?

„Mezi fotbalovými příznivci ještě není zavedeným jménem. Ale myslím, že lidé si před pár lety začali všímat Slavie, když postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy a hrála proti Chelsea. A uvědomili si, co za dobrý progresivní tým Jindřich Trpišovský sestavil. Teď je samozřejmě Slavia nepřehlédnutelná, protože hraje každý druhý týden proti britským soupeřům a odehrála proti nim skvělé zápasy. A myslím, že ho lidé určitě budou sledovat, protože pokaždé, když se podceňovaný tým dostane daleko, chcete vědět, kdo je trenér, a kluby se chtějí dozvědět, co dělá.“

Tím spíš, pokud by zvládl dostat Slavii přes Arsenal. Bude pro něj odveta v tomto ohledu klíčová?

„Pokud postoupí, myslím, že o něm bude každý mluvit v souvislosti s tímto nebo tamtím džobem. Myslím, že je potřeba, abyste se dostali do semifinále nebo finále, abyste byl doceněn. Pokud se vám to podaří, najednou jsou vaše možnosti jako trenéra otevřené dokořán a lidé o vás budou neustále mluvit. A kluby ho budou velmi vážně sledovat. Pokud vyřadíte jeden špičkový tým z Premier League – dobře. Pokud vyřadíte špičkový skotský tým, mistra, velmi dobře. A pokud se vám něco takového podaří potřetí, pak už každý zjistí, že ve vás něco je.“

Trpišovský a Anglie? Pokud postoupí, bude se o něj každý zajímat, říká britský novinář Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Nepotřeboval by přece jen jako trenér z východní Evropy ve srovnání třeba s kouči z bundesligy ještě nějaký další odrazový můstek do Premier League?

„Může přijít i rovnou. Ale uvažuji i nad tím, jestli pro něj nějaký solidní bundesligový klub může být mostem do Premier League. Pokud přijdete z České republiky do průměrného německého týmu, daří se vám a dostanete se v lize nahoru... Angličtí ředitelé a klubová vedení neustále sledují bundesligu. Jsou jí naprosto posedlí, co se týče hledání dalších nových velkých jmen a inovací. Takže pokud by chtěl jít do špičkového anglického týmu, Německo – a teď samozřejmě uvádím jen určitou hypotézu – by pro něj mohlo být fantastickým odrazovým můstkem a myslím, že by mu i docela dobře sedlo jako trenérovi.“

Mohl by pro něj a pro celý trenérský tým být problém jazykový deficit, když jsme viděli úspěchy Pochettina v Southamptonu a Bielsy v Leedsu, kteří dříve pracovali nebo stále pracují s překladateli?

„Myslím, že Pochettino už od začátku mluvil dobře anglicky. Ale rád vedle sebe měl asistenta Jesuse Pereze, a to až do konce, když už mluvil naprosto plynule. Bielsa na druhé straně