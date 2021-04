Bořil: Jdeme si za snem! Snad jsem si schoval postupový gól

ANKETA před Arsenalem: Šmicer věští prodloužení, Koller kvituje, že ho “atletický” fotbal minul VŠECHNA VIDEA ZDE

„Vnímáme to, historie nás motivuje, jinak bychom tu nebyli. Chceme postoupit, jdeme si za snem, tím je finále. Víme, o co hrajeme, Necháme na hřišti úplně všechno. Hrajeme o další trofeje, to vše nás posouvá dopředu. Je před námi ještě hodně zápasů, jsme ve třech soutěžích, ve všech chceme dojít až na vrchol.“

Jak jste na tom fyzicky?

„Je znát, že máme v nohách hodně zápasů, ale měli jsme teď čtyři dny na regeneraci. Maséři a fyzioterapeuti jedou na plné obrátky, snaží se nám pomoct, co to jde. Věřím, že budeme připravení jako na předchozí zápas s Arsenalem nebo na derby se Spartou. Nechceme se na to vymlouvat, takhle to má každý, kdo hraje tyhle velké zápasy.“

Jaké je natěšení na odvetu s Arsenalem?

„Těšíme se strašně moc, hraje se o hodně. Přivezli jsme si dobrý výsledek, ale to neznamená, že ho budeme bránit. Chceme hrát aktivně. Věřím, že dáme nějaké góly.“

Jste rád, že nemusíte ani při aktuální personální nouzi na stopera? A co jste říkal výkonu Tomáše Holeše, který na téhle pozici nastoupil v prvním utkání proti „kanonýrům“?

„Jsem rád, že nemusím na stopera. Když jsem ho hrál naposledy, nedopadlo to moc dobře. S každým naším hráčem se mi hraje dobře. Holi je výjimečný v tom, že může nastoupit kdekoliv. Potvrdil to na Arsenalu, navíc tam dal ještě gól. Klobouk dolů před ním. Sám jsem zvědavý, jak si všichni povedeme v odvetě.“

V prvním duelu v Londýně jste mohl dát gól, měl jste dobrou šanci. Schoval jste si ho na domácí zápas?

„Ano, doufám, že jsem si branku schoval a že bude postupová. Na Arsenalu jsem se do šance dostal, ale nedal jsem ji. Alespoň jsem trefil zařízení, trenéři mi vždycky říkají, ať trefím bránu.“

Utkání může teoreticky dojít až do penaltového rozstřelu. Troufal byste si na penaltu?

„Když by nikdo nezbýval, tak asi jo. Šel bych asi jako pátý, první určitě ne.“