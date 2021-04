Slavia zatím v Evropě vydělala 404 milionů. Kolik může přidat dnes?

Pavel Vrba říká, že nejlepší sponzor je UEFA – a červenobílí to potvrzují. V této sezoně vydělali na evropské scéně už 404 milionů korun, přitom v částce ještě nejsou započítány podíly na market poolu a další příjmy. Případný postup do semifinále přes Arsenal znamená další prémii ve výši 65 milionů korun. Jak Slavia k tučným eurovýdělkům v této sezoně přišla?

30 milionů za postup do osmifinále EL přes anglický Leicester, 40 milionů za postup do čtvrtfinále přes skotské Rangers. Úspěšné sportovní tažení vyřazovací částí soutěže má samozřejmě i příjemný ekonomický efekt, což dnes neopomněl zdůraznit ani klubový šéf Jaroslav Tvrdík na Twitteru.

65 milionů - semifinále EL

Pokud by dnes Slavia vyřadila Arsenal a postoupila do semifinále Evropské ligy, vydělala by dalších 2,4 milionu eur, tedy 65 milionů korun. Jen pro zajímavost, případný postup do finále by vynesl 121 milionů korun a výhra v něm 108 milionů korun. Ale nepředbíhejme, to je ještě hodně daleko.